Primo piano Augusta, ospedale “Muscatello”, ecco i nuovi incarichi dirigenziali di

AUGUSTA – Anche l’ospedale “Muscatello” (nella foto di repertorio in copertina) interessato dall’odierna attribuzione di incarichi dirigenziali di responsabili di Uosd (Unità operative semplici dipartimentali) e Uos (Unità operative semplici) dell’Asp di Siracusa, essendo concluse le procedure relative agli avvisi interni pubblicati dall’Azienda.

Il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra ha conferito, con provvedimento motivato, complessivamente 32 incarichi dirigenziali di responsabili Uosd e Uos, “tenendo conto dei pareri dei direttori delle Uoc (Unità operative complesse, ndr) di riferimento” e “nel rispetto delle previsioni del Ccnl e del regolamento aziendale“, come si precisa in un comunicato. Stamani a Siracusa, diversi dirigenti responsabili, alcuni rinnovati negli incarichi già ricoperti, altri di nuova nomina, hanno firmato i contratti nel corso di una cerimonia presieduta dal commissario straordinario assieme ai direttori sanitario e amministrativo dell’Asp, Salvatore Madonia e Salvatore Lombardo e al direttore dell’Uoc Risorse umane, Lavinia Lo Curzio.

Nella stessa seduta, è stato anche sottoscritto il contratto di direttore di Uoc Direzione amministrativa degli ospedali di Augusta e Lentini da parte del vincitore della procedura concorsuale Sebastiano Vitale, già facente funzione.

Per quanto concerne il presidio ospedaliero di Augusta, sono stati altresì conferiti i seguenti incarichi di responsabile di Uosd o Uos: per l’Uos Gastroenterologia a Stefano Prestia, per l’Uosd Otorinolaringoiatria ad Augusto Trigila, per l’Uos Servizio Veterinario Area C Augusta-Lentini a Vincenzo Brunno, per l’Uosd Patologia clinica a Enrico Rau.

Ficarra, nel formulare gli auguri di buon lavoro, ha annunciato che prossimamente, nel prosieguo delle attività per l’assegnazione di incarichi, verrà pubblicato il bando per l’attribuzione degli incarichi professionali della dirigenza dell’area Sanitaria dell’Asp.