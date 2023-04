Primo piano Augusta, padre e figlia augustani nel nuovo spot Sky Extra con Federica Masolin di

AUGUSTA – La fortuna ha baciato, la scorsa estate, Marco e Federica Giardina, padre e figlia di Augusta, estratti da Sky, nota piattaforma televisiva a pagamento, tra i propri abbonati per partecipare dal vivo al Gran Premio d’Italia di Formula 1 nello storico autodromo nazionale di Monza. Un’esperienza che li ha portati a essere nuovamente protagonisti, in uno spot in onda in questi giorni sugli schermi di tutti gli utenti Sky.

“Marco e Federica”, come vengono menzionati nel sottopancia dello spot, figurano infatti tra i protagonisti della nuova campagna pubblicitaria di Sky Extra, di cui è confermatissima testimonial Federica Masolin, giornalista sportiva di Sky Sport e volto conosciuto dagli appassionati di motori.

Sky Extra è un programma fedeltà dedicato esclusivamente ai clienti della società pay-tv del mondo Sky. In particolare, l’iniziativa coinvolge gli utenti con almeno un anno di contratto e li ricompensa con offerte speciali oppure con esperienze esclusive nel mondo del cinema o, come il fortunato caso dei due augustani, dello sport.

In merito all’esperienza a Monza, ripresa per alcuni secondi nello spot, Federica Giardina ci dice: “Siamo stati fortunati a vincere, tramite l’app, il weekend interamente organizzato da Sky Extra per poter assistere al Gran Premio d’Italia a Monza. È stato bellissimo, da vivere. Sia perché, da appassionati di Formula 1 quali siamo, è stato fantastico poter partecipare a un evento così importante, sia perché l’organizzazione è stata davvero impeccabile e ha pensato proprio a tutto, dal volo alla sistemazione in hotel, ai posti nelle migliori tribune dell’autodromo. Sicuramente è stata un’esperienza padre-figlia che ricorderemo entrambi molto piacevolmente“.

Per la cronaca sportiva, l’adrenalinica gara disputata l’11 settembre è stata vinta dall’olandese Max Verstappen su Red Bull Racing, avviandosi così al bis nel mondiale piloti, che ha preceduto all’arrivo il monegasco Charles Leclerc su Ferrari, a fine stagione laureatosi vicecampione del mondo.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Federica Giardina, la giornalista Federica Masolin, Marco Giardina in uno scatto ricordo)