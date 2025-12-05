Primo piano Augusta, partito percorso di formazione per i meccatronici su nuove motorizzazioni auto di

AUGUSTA – Ha preso avvio nei giorni scorsi, ad Augusta, la prima sessione di formazione tecnica dedicata ai meccatronici, iniziativa promossa dal Consorzio autoriparatori Augusta e sostenuta dalla Cna Siracusa. Un percorso che punta a rafforzare le competenze professionali degli operatori del settore e a favorire l’innovazione all’interno del comparto.

Il primo modulo ha riguardato le nuove motorizzazioni Volkswagen e sarà seguito, nelle prossime settimane, da ulteriori appuntamenti formativi. L’obiettivo reso noto è quello di costruire un progetto più ampio che, partendo da Augusta, coinvolgerà progressivamente l’intero territorio provinciale, creando una rete di professionisti sempre più qualificati.

Domenico Messina, presidente della Cna Meccatronici Sicilia, fa sapere: “La formazione continua è la chiave per affrontare le sfide di un settore in costante evoluzione. Con questa iniziativa vogliamo dare agli operatori strumenti concreti per essere competitivi e garantire servizi di qualità“.

Profondo conoscitore del comparto in città, Carmelo Calì, presidente della Cna Augusta e del Consorzio autoriparatori Augusta, dichiara: “Il nostro impegno è da sempre rivolto alla crescita professionale. Questo progetto nasce per rispondere alle esigenze delle imprese e per valorizzare il territorio, creando opportunità di sviluppo e innovazione“.