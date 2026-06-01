Primo piano Augusta, “Pensa con la coda 2”, storie di cani e crescita personale nel nuovo volume di Fabio Carta di

AUGUSTA – Un libro che parte dall’educazione cinofila per arrivare a una riflessione più ampia sui comportamenti umani, sulla comunicazione e sulla responsabilità nelle relazioni. È questo il filo conduttore di Pensa con la coda 2, secondo volume di Fabio Carta, istruttore cinofilo residente a Villasmundo, frazione di Melilli, presentato nelle scorse settimane ad Augusta nell’ambito del “Maggio dei libri”.

L’incontro si è svolto in piazza D’Astorga, nel centro storico cittadino, all’interno della rassegna dedicata alla promozione della lettura, che tra aprile e maggio ha ospitato autori e iniziative culturali rivolte a studenti e cittadini.

Pubblicato il 15 dicembre 2025 attraverso un progetto di self publishing, Pensa con la coda 2 rappresenta la prosecuzione del percorso avviato con il primo volume, uscito nel 2023. Come si legge nella sinossi, il libro si pone “in continuità” con la precedente pubblicazione e propone un “viaggio introspettivo, che comincia dalla comprensione del punto di vista del cane e termina con la sempre necessaria revisione dei propri comportamenti“, attraverso una nuova raccolta di storie, esperienze e riflessioni.

Durante la presentazione, Carta ha raccontato al pubblico il proprio percorso professionale maturato in oltre trent’anni di attività nel settore della cinofilia. Istruttore cinofilo, mental coach e amministratore delegato di una società, l’autore ha illustrato come l’osservazione dei comportamenti degli animali possa diventare uno strumento per comprendere meglio anche le dinamiche relazionali umane.

Ad affiancarlo nel dialogo con il pubblico è stata la docente di lettere Stefania Anfuso, dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, mentre alcuni brani del volume sono stati interpretati da Patrizia Gula, Stefania Arena e Titti Puzzo, attrici della compagnia teatrale “Redicuore” (vedi foto all’interno).

Nel corso dell’incontro sono stati letti e commentati alcuni capitoli del libro, tra cui Se non lo faccio lo dimentico, Ciro il terribile e Tutta colpa del bidello, episodi attraverso cui l’autore affronta temi quali la gestione dell’attesa, l’influenza dell’ambiente sul comportamento, il peso delle convinzioni personali e la tendenza a procrastinare nell’affrontare problemi e responsabilità.

Tra i concetti più volte richiamati da Carta vi è quello secondo cui, prima ancora di intervenire sul comportamento del cane, è necessario interrogarsi sui propri atteggiamenti e sulle proprie modalità relazionali. Una visione sintetizzata dalla metafora proposta nel libro: gli animali come l’acqua e le persone come i contenitori che ne determinano la forma.

Il secondo volume rappresenta una naturale evoluzione del primo lavoro editoriale dell’autore, con una maggiore attenzione agli aspetti introspettivi e alle connessioni con la vita quotidiana.

L’esperienza editoriale di Fabio Carta ha trovato recentemente ulteriore visibilità con la partecipazione al Salone internazionale del libro di Torino, conclusosi il 17 maggio scorso, dove l’autore ha presentato anche il secondo volume. Si tratta della terza presenza consecutiva, da self publisher, alla principale manifestazione libraria italiana, dopo quelle registrate nelle edizioni del 2024 e del 2025.

Ad arricchire entrambi i volumi sono le illustrazioni realizzate dall’augustana Valeria Anfuso, artista specializzata nel disegno di animali e nella ritrattistica contemporanea, che ha curato l’apparato iconografico dell’opera.

Proprio alla presentazione di Augusta, l’autore ha anticipato di essere al lavoro su un nuovo progetto editoriale, orientato maggiormente all’approfondimento teorico e scientifico delle origini dei comportamenti, con un taglio più tecnico rispetto ai due lavori già prodotti.

Al centro della sua produzione resta comunque il medesimo messaggio: il rapporto tra uomo e cane non può prescindere dalla consapevolezza, dall’impegno e dalla responsabilità. Un legame che, come sottolinea Fabio Carta, richiede prima di tutto la capacità di osservare e mettere in discussione sé stessi.

Alessandra Peluso