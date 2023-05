Primo piano Augusta, pesce luna avvistato e filmato nel golfo Xifonio di

AUGUSTA – Un cosiddetto pesce luna è stato avvistato e filmato ieri mattina, per coincidenza giorno della festa patronale di San Domenico, all’imboccatura del golfo Xifonio. Si tratta del “Mola mola”, il più grande pesce osseo esistente, superando alcuni esemplari le 2 tonnellate, dal peculiare corpo appiattito, che frequenta anche il Mediterraneo ma ad elevate profondità.

È possibile incrociarlo soltanto quando decide di riemergere in superficie, per esporsi in modo orizzontale ai raggi solari, attirando l’attenzione con la pinna che, vista da una barca, può essere confusa con quella di uno squalo. Il pesce luna si nutre di plancton, meduse, crostacei, pesci e alghe.

L’altro protagonista del raro incontro di ieri è un diportista, Seby Piazza, augustano amante della mountain bike e ovviamente del mare, che ha filmato l’avvistamento pubblicandolo sui social. “Girava intorno all’imbarcazione ma non avevo nulla per dargli da mangiare“, ci racconta. Piazza ricorda un precedente personale incontro con un pesce luna, avvenuto lo scorso anno al largo di Punta Izzo.

Facendo appello alla memoria di alcuni esperti del mare augustano, si riceve conferma che non si ricordano avvistamenti nel golfo Xifonio, mentre sono segnalati incontri, seppur sporadici, al largo del Faro Santa Croce o di Brucoli.