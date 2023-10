Primo piano Augusta, piano di manutenzione strade da 450mila euro: ecco un primo elenco di vie di

AUGUSTA – La giunta comunale approva tre progetti definitivi-esecutivi per la manutenzione straordinaria di strade urbane, tra cui quelle ritenute “in condizioni di pericolo per la pubblica incolumità“, destinando fondi comunali per complessivi 449mila 250 euro (Iva al 22 per cento compresa).

“Stiamo per festeggiare in questi giorni il terzo compleanno di Amministrazione Di Mare (ottobre 2020 – ottobre 2023) e Augusta continua ad essere una città con nuovi cantieri – scrive sulla pagina social il sindaco Giuseppe Di Mare, fornendo un primo elenco di vie interessate – Questo è il nostro regalo agli augustani: lavori, lavori, lavori. Asfalteremo tante strade in questi giorni“.

Si tratta di tre delibere di giunta, del 17 ottobre scorso. Con la prima (numero 199) è stata approvata la manutenzione straordinaria di tratti di strade in zona Monte e nelle contrade Pecoraro, Porcino e Campolato: in questa prima fase verranno asfaltate interamente via Padre Pio e via Ariosto, inoltre tratti degradati di via D’Annunzio, via Marconi e via Moreno.

La seconda delibera di giunta (numero 200) ha approvato il progetto inerente alla manutenzione straordinaria di tratti di strade nei quartieri Isola e Borgata: verrà asfaltata tutta via Trieste e inoltre tratti di via Ragusa, via Pirandello, via Inferrera, corso Sicilia (tra la rotatoria della “quarta traversa” e via Cytrus), via Carmine, vicolo di via Carmine, via Volturno.

Con la terza delibera (numero 201) la giunta ha dato via libera al progetto di manutenzione straordinaria di altri tratti di strade alla Borgata e nel borgo marinaro di Brucoli: alla Borgata, tratto di via delle Fornaci (tra via Agrigento e viale Italia) e tratti di strade nell’ex complesso “Ina Casa“; a Brucoli, tratto di via Nuova e un vicolo di via Nuova.

(Nella foto di repertorio in copertina: manutenzione straordinaria strade Isola, 2022)