Primo piano Augusta, pioggia e vento non danno tregua. Ecco i percorsi alternativi per entrare e uscire di

AUGUSTA – Allagamento dell’area intorno al piazzale dell’ex campo sportivo “Fontana” all’ingresso della città, acque e detriti al ponticello sul torrente Porcaria di collegamento tra Brucoli e Gisira. Queste le maggiori criticità per la viabilità cittadina dopo circa trentasei ore di pioggia incessante (alle ore 11) che hanno portato sul territorio poco più di 200 mm di precipitazioni piovose cumulate (fonte Sias) con raffiche di vento che nell’ultima notte hanno superato i 90 km/h. Per assicurare l’accesso e l’uscita dalla città riducendo i rischi, nei casi in cui sia necessario lo spostamento comunque sconsigliato finché l’allerta meteo è “rossa”, è stato predisposto e divulgato dal Comune un percorso alternativo.

Percorso alternativo per uscire da Augusta: da viale Italia svolta per via Luigi Capuana (davanti al bar “Premier”) fino a via Pio La Torre (strada adiacente alle saline Migneco-Lavaggi, dove è stato istituito il doppio senso di circolazione provvisorio), quindi a destra verso la rotatoria principale all’ingresso della città (statale 193).

Percorso alternativo per entrare ad Augusta: dalla rotatoria principale all’ingresso della città (statale 193), uscita per via Pio La Torre e attraversarla con cautela fino alla fine.

Inoltre, per raggiungere l’ospedale “Muscatello” da Isola o Borgata, via Aldo Moro (contrada Scardina) sarebbe preferibile rispetto al lungomare Rossini-Granatello, che presenta detriti portati dal mare sulla sede stradale.

Alla Borgata, rispetto a ieri pomeriggio, resta chiusa (alle ore 11) via delle Saline, all’altezza dell’intersezione con il lungomare Rossini-Granatello. Si segnalano nel territorio diversi alberi divelti dalle forti raffiche di vento, nonché una parte della recinzione del cantiere di demolizione dell’ex piscina comunale. Non mancano purtroppo, casi di interruzione dell’erogazione idrica, che sarebbero dovuti ai disservizi odierni della rete elettrica.

Alle ore 11, le comunicazioni decise dal Centro operativo comunale (Coc) confermano che “si può entrare ed uscire da Augusta con attenzione e prudenza ma senza particolari difficoltà“, che le “zone attorno al campo sportivo (sono) non praticabili, utilizzare percorsi alternativi comunicati in precedenza“. In generale, giacché “le previsioni meteorologiche prevedono ancora fenomeni piovosi abbondanti, si consiglia di restare a casa“.

(Nella foto di copertina: situazione viale America alle prime ore della mattina)