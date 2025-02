Primo piano Campionato regionale orienteering, brillano gli studenti-esploratori augustani nella tappa di casa di

AUGUSTA – Sono numerosi i podi augustani a fronte di circa cinquecento studenti, provenienti dalle province di Siracusa, Ragusa e Catania, alla tappa di Augusta, svolta lo scorso lunedì mattina nel centro storico, del 26° campionato scolastico regionale di orienteering.

In questo sport di orientamento, nato un secolo fa nei Paesi scandinavi e previsto sia per le scuole che per agonisti, vince chi è in grado, operando le scelte di percorso migliori su mappe dedicate, di raggiungere più rapidamente i punti di controllo fissati.

Nella tappa locale, ha avuto ruolo centrale l’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, pioniere della corsa orientamento e sul podio regionale da oltre un decennio, che lunedì ha dato un grande contributo sia per la parte tecnica che per quella logistica. Sessantasei gli atleti preparati dalle docenti Marinella Strazzulla e Matilde Di Grande, quarantatré gli studenti dello staff organizzativo, per la prima volta in collaborazione con l’Asd Atletica Augusta del tecnico-docente Lino Traina.

Daniele Gaeta, Gabriele Caramagno e Stefano Di Fazio della 4ªQL, sotto la guida del presidente della delegazione siciliana Fiso (Federazione italiana sport di orientamento), il docente etneo Piero Greco, hanno fatto i rilievi per controllare che la mappa dell’Isola, realizzata anni fa dagli studenti “Ruiz” di allora, risultasse conforme al territorio, hanno inoltre identificato i punti dove posizionare le ‘lanterne’ (paletti con punzone) e hanno fornito delle proposte di percorsi di gara. I ragazzi delle quarte classi del liceo Scientifico delle scienze applicate e dell’istituto Tecnico settore Tecnologico hanno collaborato con la Polizia locale per presidiare gli incroci più pericolosi e garantire l’incolumità degli atleti.

Altri studenti “Ruiz”, quali volontari della locale fraternita di Misericordia, hanno svolto servizio di assistenza a eventuali infortunati, mentre i ragazzi della 3ª e 4ªQL del liceo Quadriennale delle scienze applicate, coordinati dalla docente di informatica Candida Sapia, hanno collaborato all’organizzazione delle partenze e degli arrivi, consentendo per la prima volta di poter stilare rapidamente le classifiche in modo da procedere in tempi brevi alla premiazione degli atleti vincitori.

Venendo ai risultati dei tre istituti augustani coinvolti, appunto, per il “Ruiz” si sono aggiudicati i primi posti sul podio: Lorenzo Fazio di 5ªCL nella categoria M18, Beatrice Barba di 4ªBL nella W17, Alessio Privitera di 4ªCL nella M17 ed Elisa Mandragona di 3ªBT nella categoria W16, infine Flavio Spinali di 1ªCL, alla sua prima esperienza dominatore della categoria M14.

Per il Liceo “Megara” guidato dal ds Gianluca Rapisarda, i cui studenti-atleti vengono preparati dalla docente Maria Antonia Valenti affiancata nelle trasferte dalla collega Ida Guglielmino, due primi posti di categoria: quello di Vincenzo Augusto Roggio di 3ªCS tra gli M16 e quello di Ludovica Saraceno di 5ªAS tra le W18. Inoltre, si registrano il secondo posto di Gioele Iurianello di 3ªCS tra le W16, il secondo posto di Marianna Grammatico di 5ªBS tra le W18 e il terzo posto di Daniele Papalia di 3ªBS tra gli M16.

Nelle categorie riservate agli alunni di scuola media, spiccano gli augustani dell’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino“, diretto da Maria Giovanna Sergi: Alice Tafaro primo posto della categoria W14, Matteo Raniolo vincitore della M14, Leonardo Miranda secondo classificato nella categoria M14, Sebastiano Conti terzo classificato nella M14, Elena Barba vincitrice della categoria W12, infine Giuseppe Gregni vincitore della M12.

“Siamo felici di aver creato un’occasione per diffondere la pratica di questa disciplina sportiva dal grande valore educativo – commenta la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina, alla conclusione della tappa – Mi complimento con tutti gli studenti che hanno partecipato alla gara e con gli atleti vincitori di questa tappa. I miei ringraziamenti vanno alle prof.sse Marinella Strazzulla e Matilde Di Grande per il loro encomiabile lavoro nella disciplina dell’orienteering. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale, che ha mostrato sensibilità e disponibilità, e alla Polizia municipale che ha prestato attenzione a tutti i nostri bisogni cercando di venire incontro alle nostre richieste senza però trascurare la sicurezza. Ringrazio anche i volontari della Misericordia sempre puntuali ed attenti, che si sono spesi per garantire la sicurezza dei giovani atleti. E ancora un ringraziamento speciale ai docenti del dipartimento di sostegno, Peppe Costa e Nino Monterosso che hanno dato una dimensione di inclusività a questa manifestazione, ed in particolare al prof. Lino Traina che ha dato un aiuto sostanziale allo svolgimento della gara”.