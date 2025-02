Primo piano Augusta, attraversamenti pedonali rialzati per le scuole: tocca al plesso di Brucoli di

AUGUSTA – Proseguono le installazioni di attraversamenti pedonali rialzati in prossimità delle scuole cittadine. Nella mattina di ieri ne è stato collocato, dalla squadra lavori del Comune, uno in via Canale, nel borgo marinaro di Brucoli.

L’intervento si è reso necessario, come si motiva nell’apposita ordinanza di polizia municipale, “a seguito di ripetute segnalazioni di cittadini e a conseguenti verifiche tecniche all’uopo poste in

essere dal personale della Polizia municipale“, al fine di “implementare la sicurezza dei pedoni” nei pressi del plesso scolastico, intitolato ai caduti di Brucoli del 17 luglio 1943, di competenza dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”.

Con la medesima ordinanza, è stato altresì istituito il limite di velocità di 30 km/h in prossimità del nuovo attraversamento pedonale, che sarà segnalato anche da un sistema lampeggiante.

A fine gennaio, è stato installato un altro passaggio pedonale in gomma vulcanizzata in via Di Vittorio, alla Borgata, dinanzi ai cancelli del plesso centrale dell’istituto comprensivo “Domenico Costa”.