Primo piano Augusta, progetto bypass ferroviario approvato dal governo regionale di

AUGUSTA – È stato approvato ieri dalla giunta regionale, presieduta da Renato Schifani, il progetto di fattibilità tecnico economica presentato da Rfi sul bypass ferroviario di Augusta, comprendente anche il cosiddetto ultimo miglio di collegamento con il porto commerciale di Punta Cugno.

Si tratta della variante di tracciato della linea Messina-Siracusa che “bypassa” il centro urbano, consentendo l’eliminazione del passaggio a livello che taglia in due la Borgata (nella foto di repertorio in copertina), e che prevede la realizzazione di una nuova stazione localizzata nei pressi della provinciale 1 Augusta-Brucoli.

L’iter della progettazione, conclusa lo scorso anno, è stato seguito dal commissario straordinario Filippo Palazzo, l’ingegnere palermitano nominato dal governo Draghi nell’estate 2021 per la realizzazione delle opere ferroviarie in Sicilia tra cui Augusta.

Le opere da realizzare, con un quadro economico complessivo di circa 110 milioni di euro a valere in gran parte su fondi del Pnrr, prevedono la conclusione dei lavori entro giugno 2026, scadenza prevista dallo stesso Pnrr, e l’attivazione entro il 31 dicembre previa autorizzazione dell’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).

Dell’approvazione in giunta regionale ne danno notizia congiuntamente i parlamentari siracusani di Fratelli d’Italia, il deputato nazionale Luca Cannata e il deputato regionale Carlo Auteri: “In questo modo – commentano – si avranno rilevanti vantaggi, come la riqualificazione dell’area urbana, la liberazione del centro abitato dalla ferrovia e dai tre passaggi a livello, la riduzione dell’impatto della linea ferroviaria sulle aree protette come le Saline e la risoluzione delle interferenze con la viabilità esistente pur senza modificare significativamente le arterie principali e contribuendo così alla riduzione dei tempi di percorrenza della tratta tra Siracusa e Catania”.