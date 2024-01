Primo piano Augusta, raccolta fondi per Patrizia: raggiunto l’obiettivo di

AUGUSTA – “In poco più di un mese, grazie soprattutto a voi, è stato raggiunto l’obiettivo per regalare la speranza di avere una vita dignitosa e guarire alla nostra concittadina Patrizia Spinelli. I 70.000 euro sono stati raggiunti“. Così l’associazione “Genitori e figli”, con una nota del suo presidente Antonio Caruso, annuncia l’ennesimo successo solidale della comunità augustana e la chiusura della raccolta fondi.

Potrà sottoporsi all’intervento chirurgico in Germania la trentunenne Patrizia Spinelli, dopo quasi tre lustri di dolori ed esami fino alla più recente diagnosi di una patologia neurologica connessa a una malformazione sacro-coccigea.

Un percorso di cure nell’ultima fase condiviso con l’équipe della clinica Med di Catania, composta dalle dottoresse Giordana Proto, Ilaria Carbone e Clory Molino. Mentre a operare l’augustana nella Ini klinik di Hannover, l’International neuroscience institute, sarà il neurochirurgo Vincenzo Paternò.

Le tappe di avvicinamento all’intervento sono fissate. Patrizia, accompagnata dalla madre Annamaria, partirà venerdì 19 gennaio, in treno per ridurre i costi, da Augusta verso Milano, poi la tratta verso Monaco, infine lunedì 22 mattina l’arrivo alla stazione di Hannover. Il ricovero e i primi accertamenti sono in programma martedì 23, quindi mercoledì 24 entrerà in sala operatoria.

“Grazie a tutte le associazioni, club service, istituti scolastici, società sportive, istituzioni e tante altre realtà augustane che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo. Grazie a tutti i cittadini e a tutte quelle persone che ci sono state vicino e soprattutto vicino alla famiglia Spinelli“, conclude Caruso nella nota, sottolineando la coincidenza della giornata in cui la compianta moglie Patrizia Epaminonda, anch’ella aiutata dalla solidarietà dei concittadini, avrebbe compiuto 59 anni.