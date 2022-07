Eventi Augusta, rassegna “Parole e pietre”, si chiude con spettacolo-conferenza “Magnagrecàntico” il 28 luglio di

AUGUSTA – Si concluderà giovedì 28 luglio la prima edizione di “Parole e pietre – Rassegna del libro e della cultura classica”, a cura della locale sede di Archeoclub in collaborazione con il Parco archeologico di Leontinoi e con Naxoslegge, festival della narrazione, della cultura e del libro.

La rassegna, ospitata ogni giovedì presso due pontili cittadini, è stata inaugurata lo scorso 23 giugno con la presentazione del libro “Gerico. La rivoluzione della preistoria” di Lorenzo Nigro e ha visto eventi dedicati alla Roma imperiale di Claudio il 4 luglio e al Museo archeologico regionale “Salinas” di Palermo l’11 luglio alla presenza tra gli altri dell’assessore regionale Alberto Samonà. L’incontro finale, in programma il 28 luglio alle ore 19 sulla terrazza del “Club Levante”, sarà dedicato al mondo della Magna Grecia e, benché non magnogreci, nella ricorrenza dei 50 anni dal loro ritrovamento, ai Bronzi di Riace.

La “Metaconferenza – Magnagrecàntico” (nella foto di repertorio in copertina, in un teatro di Messina), oggetto di un servizio di approfondimento del Tg2 Dossier, è uno spettacolo-conferenza che racconta la storia della Magna Grecia, appunto, con approfondimenti sulle due statue greche note in tutto il mondo. I testi e le musiche sono di Fulvio Cama, artista reggino, che si autodefinisce “musicantore”; orazione e ricerche di Daniele Castrizio, professore associato di Numismatica medievale presso l’Università di Messina; il videoracconto di Saverio Autellitano, visual designer.

Introdotti da Mariada Pansera, presidente di Archeoclub d’Italia sede di Augusta, e da Lorenzo Guzzardi, direttore del Parco archeologico di Leontinoi, il musicantore Fulvio Cama, nel ruolo di un aedo contemporaneo, racconterà in musica le tradizioni magnogreche dall’Epitaffio di Sicilo (terzo secolo a.C.) ai nostri giorni. Daniele Castrizio invece ripercorrerà la storia e l’archeologia della statuaria e della numismatica, con un approfondimento sui Bronzi di Riace. Il tutto supportato dalle immagini di Saverio Autellitano in un avvincente e coinvolgente spettacolo pieno di sorprese e curiosità.