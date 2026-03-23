Augusta, referendum giustizia: No al 61,82%, 9mila voti contro la riforma
AUGUSTA – Anche ad Augusta il risultato definitivo del referendum confermativo della riforma costituzionale dell’ordinamento giurisdizionale premia nettamente il No, che si attesta al 61,82%, pari a 9.107 voti, contro il 38,18% del Sì, fermo a 5.624 voti.
Complessivamente sono stati 14.802 i votanti su 28.973 aventi diritto (affluenza del 51,09%), confermando un livello di partecipazione superiore alla media provinciale e coerente con quanto registrato nelle progressive rilevazioni sull’affluenza.
Il dato locale del No risulta sostanzialmente in linea con quello della provincia di Siracusa, dove si attesta al 62,25% (con 411 sezioni scrutinate su 422), ma si colloca quasi un punto sopra la media regionale, pari al 60,98% (con 5.183 sezioni su 5.306).
Ancora più marcato il divario rispetto al dato nazionale, dove il No si ferma al 53,75% (con circa 60mila sezioni su 61.533), evidenziando come nella regione il voto contrario alla riforma abbia avuto un’incidenza significativamente più elevata.
Lo scrutinio si è svolto con celerità, e senza intoppi segnalati, nel primo pomeriggio di questo lunedì 23 marzo, subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 15, nelle 41 sezioni elettorali cittadine.