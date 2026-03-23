Primo piano Augusta, referendum giustizia: affluenza al 51,09%, terza in provincia di

AUGUSTA – Si è chiusa alle ore 15 di oggi, lunedì 23 marzo, la consultazione referendaria sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giurisdizionale con il dato definitivo sull’affluenza anche ad Augusta, dove si è recato alle urne il 51,09% degli aventi diritto. Mentre sono in corso le operazioni di scrutinio.

Un risultato che colloca la città al terzo posto in provincia di Siracusa per percentuale di votanti, preceduta dai piccoli centri montani di Buscemi (53,67%) e Cassaro (52,11%). Subito dopo si attesta Palazzolo Acreide (50,82%), ultimo comune siracusano a superare la soglia del 50 per cento, mentre il capoluogo Siracusa si ferma al 46,41%. La media provinciale si attesta al 45,24%.

Il dato finale conferma quindi una partecipazione significativa ad Augusta, che già nelle rilevazioni della giornata di domenica si era distinta per livelli di affluenza superiori alla media provinciale, mantenendosi stabilmente tra i comuni più partecipativi del territorio.

A livello nazionale, l’affluenza ha sfiorato il 60%, attestandosi al 58,85% secondo il dato quasi definitivo, evidenziando una partecipazione complessiva rilevante per il referendum popolare costituzionale.

Ad Augusta le operazioni di voto si sono svolte regolarmente nelle 41 sezioni elettorali, aperte domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle 15, senza particolari criticità segnalate.