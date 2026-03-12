Augusta, referendum giustizia: plessi scolastici chiusi dal pomeriggio del 20 al 24 marzo
AUGUSTA – È stata adottata oggi l’ordinanza sindacale con cui viene disposta la chiusura dei plessi scolastici che ospiteranno i seggi elettorali per il referendum costituzionale confermativo della riforma Nordio in programma il 22-23 marzo.
Il provvedimento riguarda i sette plessi scolastici della città destinati a sede di seggio e si rende necessario per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali e il successivo ripristino delle aule utilizzate.
Si tratta dei plessi Terravecchia, Cappuccini e Saline del 1° Istituto comprensivo “Principe di Napoli“, dei plessi Todaro, Laface e 17 Luglio 1943 del 2° Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino“, del plesso Centrale del 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa“.
La sospensione delle attività didattiche riguarda le giornate di lunedì 23 e martedì 24 marzo. Ma gli edifici scolastici dovranno essere messi a disposizione già dal pomeriggio di venerdì 20 marzo, dalle ore 14.
La costituzione dei seggi, come di consueto, è prevista per il pomeriggio di sabato 21 marzo. Come noto, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo scrutinio, previsto nel pomeriggio di lunedì 23 marzo.