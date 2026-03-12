Multisala Città della notte, programmazione film dal 12 al 18 marzo
Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 12 marzo a mercoledì 18 marzo 2026
- Gio 12 marzo
Reminders of Him – La parte migliore di te (T. Whithers, L. Graham) (1h e 55m): ore 20:00 – 22:15
(Tratto dal romanzo di Colleen Hoover)
Hamnet – nel nome del figlio (J. Buckley, P. Mescal) (2h e 06m): ore 16:00 – 21:45
Un bel giorno (F. De Luigi, V. Raffaele) (1h e 33m): ore 18:15 – 20:00
Jumpers – Un salto tra gli animali (M. Streep) (1h e 45m): ore 16:00 – 18:00
- Ven 13 – Sab 14 – Dom 15 – Mar 17 – Mer 18 marzo
Reminders of Him – La parte migliore di te (T. Whithers, L. Graham) (1h e 55m): ore 19:15 – 21:30
(Tratto dal romanzo di Colleen Hoover)
Hamnet – nel nome del figlio (J. Buckley, P. Mescal) (2h e 06m): ore 17:00 – 21:00
Un bel giorno (F. De Luigi, V. Raffaele) (1h e 33m): ore 17:15 – 19:00 – 21:00
Jumpers – Un salto tra gli animali (M. Streep) (1h e 45m): ore 17:00 – 19:00
- Chiusura: Lun 16 marzo
Per informazioni e ticketing
Clicca qui e acquista il biglietto
Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte
