Primo piano Augusta, resistenza e lesioni a un poliziotto: per trentenne aggravamento di misura cautelare di

AUGUSTA – Poliziotti del locale commissariato hanno eseguito un’ordinanza per la carcerazione, emessa dalla Corte d’appello di Catania, nei confronti del trentenne Salvatore Arrabito.

Tale provvedimento dispone la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

L’ordinanza è stata emessa a seguito dei fatti contestati il 30 luglio scorso. In quell’occasione il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, in seguito all’intervento degli agenti per una lite in famiglia presso la sua abitazione, poiché, secondo le accuse, avrebbe minacciato, schiaffeggiato e colpito con una testata uno dei poliziotti intervenuti.

(Foto di copertina: generica)