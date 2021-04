Primo piano Augusta, “rimessaggio” barche senza licenza: due sanzionati di

AUGUSTA – Nell’ambito di un servizio congiunto in materia di sicurezza e decoro urbano, poliziotti del commissariato di Augusta, unitamente ad agenti della Polizia municipale, hanno accertato che un appezzamento di terreno in contrada Campolato Basso, nei pressi di Brucoli, era stato “adibito a rimessa per imbarcazioni da diporto“.

Secondo la ricostruzione resa nota dal commissariato di pubblica sicurezza, guidato da Guglielmo La Magna, gli accertamenti amministrativi esperiti avrebbero fatto emergere che “due uomini, senza alcuna autorizzazione amministrativa, percepivano compensi dai proprietari dei natanti svolgendo, di fatto, un’attività di rimessaggio per la quale non avevano alcuna licenza“.

A carico dei due soggetti sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 2 mila euro. Quindi i preposti uffici comunali, nel termine di 5 giorni, emetteranno il relativo provvedimento di cessazione e sgombero dell’attività a cui è stata contestata la mancanza della necessaria autorizzazione per il rimessaggio.