Primo piano Augusta, riqualificazione area artigianale: aggiudicati i lavori da 1,5 milioni, tempi stretti per completarli di

AUGUSTA – Sono stati aggiudicati i lavori per la riqualificazione e l’efficientamento dell’area artigianale “Meccano 1” e “Meccano 2”, intervento finanziato dalla Regione con le risorse del Poc Sicilia 2014/2020 per un milione e mezzo di euro e che, secondo il disciplinare di finanziamento, dovrà essere concluso e reso “in uso e funzionante” entro il 31 dicembre 2026.

Con determinazione dirigenziale del 26 agosto scorso, il Comune ha approvato il verbale di gara e disposto l’aggiudicazione in favore della “Voti group srl“, con sede a Marsala (Trapani), che ha presentato un ribasso del 7,698 per cento. L’importo contrattuale netto è stato così determinato in 1 milione 51mila 708 euro, oltre Iva al 10 per cento, per complessivi 1 milione 156mila 878 euro Iva compresa.

Dagli atti di gara emerge anche la tipologia prevalente delle opere, che sarebbero infrastrutturali e stradali all’interno dell’area artigianale a ridosso della Strada statale 193, accompagnate da componenti impiantistiche.

La scadenza temporale rappresenta uno degli aspetti più rilevanti dell’operazione. Il disciplinare regionale stabilisce infatti che l’intervento debba essere concluso, in uso e funzionante entro il 31 dicembre 2026, precisando che sono ammissibili soltanto le spese sostenute e pagate entro quella data. Un termine che rende particolarmente compressi i tempi di esecuzione, considerando che l’aggiudicazione è arrivata soltanto alla fine di agosto.

Lo stesso Comune, nella decisione di contrarre del 29 luglio, dava atto che il capitolato speciale prevedeva originariamente una durata dei lavori di 214 giorni naturali e consecutivi, ma disponeva l’aggiornamento formale del cronoprogramma proprio per renderlo compatibile con la scadenza inderogabile del 31 dicembre, senza modificare né il quadro economico né le lavorazioni previste.

L’aggiudicazione costituisce l’ultimo passaggio di un iter iniziato con la partecipazione del Comune al bando regionale per la riqualificazione delle aree artigianali. Il progetto esecutivo, predisposto dagli uffici comunali e approvato dalla passata giunta il 13 febbraio, aveva un valore complessivo di 1 milione 499mila 987 euro. La proposta di Augusta si era classificata undicesima su 78 progetti ammessi nella graduatoria provvisoria dell’avviso finanziato con le risorse del Poc Sicilia 2014/2020, che prevedeva fino a 1,5 milioni di euro per ciascun intervento.

Con decreto del dirigente generale del 14 maggio, il Dipartimento regionale delle Attività produttive aveva poi approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e finanziabili. Il 20 maggio era stato sottoscritto il disciplinare tra Regione e Comune, mentre con successivo decreto dirigenziale del 4 giugno la Regione ha formalmente concesso e impegnato in favore di Augusta l’intero finanziamento di 1 milione 499mila 987 euro.

Proprio le condizioni fissate dal finanziamento hanno determinato una forte accelerazione della procedura. Il disciplinare prevedeva infatti anche la trasmissione dell’atto formale di aggiudicazione entro il 31 luglio 2026. Con una nota del 20 luglio, il Dipartimento regionale delle Attività produttive aveva inoltre ribadito al Comune la necessità di procedere tempestivamente, rappresentando che il mancato rispetto di quella scadenza avrebbe potuto comportare l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento e lo scorrimento della graduatoria.

È in questo contesto che il Comune ha impostato una procedura accelerata. Con la decisione di contrarre del 29 luglio è stata indetta una procedura negoziata senza bando, mediante la piattaforma certificata Asmecomm e previa consultazione di dieci operatori economici. Il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12 dell’8 agosto, mentre l’amministrazione aveva indicato nel 15 agosto il termine massimo interno per la conclusione della fase di affidamento, proprio in ragione dell’urgenza legata al finanziamento.

Alla fase economica sono state poi ammesse quattro offerte. La migliore è risultata quella della società con sede legale a Marsala, con il ribasso del 7,698 per cento. Poiché le offerte ammesse erano meno di cinque, non è scattata l’esclusione automatica delle offerte anomale e il seggio di gara non ha rilevato elementi tali da rendere necessaria una verifica di congruità.

Sul fronte delle aree necessarie all’intervento è inoltre già stata avviata la procedura espropriativa. Il piano particellare individua cinque porzioni di aree private, per una superficie complessiva di 1.542 metri quadrati, con una previsione di 70mila euro per espropri e occupazioni.

Con l’aggiudicazione di fine agosto, dunque, l’intervento entra nella fase immediatamente precedente alla stipula e all’avvio dei lavori, ma con un cronoprogramma particolarmente serrato: appena quattro mesi per arrivare al termine del 31 dicembre fissato dalla Regione, rispetto ai 214 giorni (sette mesi) contemplati inizialmente dal capitolato, e con una parte delle lavorazioni legata anche al completamento delle procedure per acquisire le aree private necessarie.