Primo piano Augusta, folla per Sal Da Vinci. Il sindaco Di Mare: “La città più viva e attrattiva” di

AUGUSTA – Grande partecipazione ieri sera, giovedì 27 agosto, in piazza Castello e nelle aree circostanti dei giardini pubblici per il concerto a ingresso gratuito di Sal Da Vinci, l’appuntamento di maggiore richiamo del cartellone comunale “Augusta d’estate 2026”. Un pubblico numeroso ha seguito lo spettacolo nonostante il caldo particolarmente intenso che ha accompagnato la serata.

Il concerto è iniziato alle 22,10, circa mezz’ora dopo l’annuncio dal palco della conduttrice d’eccezione Francesca Tocca, ed è proseguito fino a pochi minuti prima della mezzanotte. Nel corso dell’esibizione si è verificato anche un problema tecnico che ha determinato un’interruzione dello spettacolo per alcuni minuti, con il pubblico a intonare l’ultima canzone eseguita sul palco, fino alla ripresa regolare del concerto.

Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, che ha chiuso lo spettacolo, ha così portato ad Augusta una tappa del suo tour estivo davanti al pubblico raccolto nell’area di piazza Castello e nelle zone servite dai due maxi schermi predisposti per l’occasione, uno all’inizio di via Principe Umberto e l’altro nel piazzale adiacente all’ex cineteatro Kursaal.

Prima dell’avvio dello spettacolo sono saliti sul palco il sindaco Giuseppe Di Mare e la giunta comunale al completo. È stato invitato anche il dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Augusta, il vice questore Antonio Migliorisi, che ha rivolto alla città un breve saluto dal sapore di commiato, congratulandosi con Augusta in vista del suo prossimo trasferimento ad altra sede dopo circa due anni alla guida del Commissariato.

L’evento ha richiesto un articolato dispositivo di viabilità, sicurezza e gestione degli accessi, con otto mini bus navetta, aree di parcheggio, limitazioni alla circolazione [qui l’articolo dedicato] e i due maxi schermi destinati ad ampliare la possibilità di seguire lo spettacolo anche al di fuori della piazza.

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A margine dell’evento, stamani, il sindaco Giuseppe Di Mare ha affidato a una nota stampa il proprio commento sulla serata.

“Ieri sera Augusta ha vissuto una di quelle serate capaci di restare nella memoria collettiva – dichiara – Una città stracolma ha accolto Sal Da Vinci e cantato insieme a lui, trasformando il concerto in una grande festa aperta a tutti. Abbiamo voluto offrire gratuitamente alla comunità un appuntamento di qualità, permettendo a cittadini, famiglie e visitatori di partecipare e condividere la musica di un artista amatissimo, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo. La risposta del pubblico è stata straordinaria e vedere così tante persone vivere Augusta con entusiasmo è motivo di grande soddisfazione“.

“Ringrazio Sal Da Vinci per le emozioni che ci ha regalato e per il rapporto immediato che ha saputo creare con il pubblico – prosegue il primo cittadino – Un ringraziamento va anche a quanti hanno lavorato all’organizzazione, al personale tecnico, alle forze dell’ordine, alla Polizia locale, a tutti gli operatori impegnati per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, alle associazioni e al dipartimento regionale di Protezione civile, al disaster manager del Comune e al mio consulente per gli spettacoli“.

“La grande partecipazione conferma quanto gli eventi culturali e musicali possano contribuire a rendere la nostra città più viva, attrattiva e capace di accogliere – afferma Di Mare – tanto che la città è piacevolmente invasa di turisti, che affollano ristoranti, bar e strutture ricettive. Grazie, Augusta, per l’entusiasmo, il calore e l’immagine bellissima che ancora una volta hai saputo offrire“.