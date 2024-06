Primo piano Augusta, rivoluzione nel trasporto pubblico locale: Ast al ‘capolinea’, arriva Sais di

AUGUSTA – Il servizio di trasporto pubblico locale, con bus urbani, nel territorio di Augusta dovrebbe essere espletato, a decorre dal 1° luglio prossimo, dalla società privata Sais, individuata dal Comune per subentrare all’Ast, l’azienda partecipata della Regione siciliana.

L’Ast, che storicamente gestisce in concessione il servizio in città, coperto da risorse della Regione, versa in una crisi economico-finanziaria da alcuni anni e ha notificato al Comune di Augusta, già dall’8 novembre 2023, la volontà di rilascio anticipato dei servizi urbani perché dal suo punto di vista antieconomici, prima a decorrere dal 1° gennaio 2024, successivamente dal 31 marzo 2024 e, a seguito di ultima interlocuzione, dal 1° luglio 2024.

Il Comune ha provveduto, lo scorso 15 marzo, ad affidare, a un professionista di Modica, l’incarico per la progettazione del piano di esercizio per il trasporto pubblico locale.

Acquisite le proposte su tale piano di tre ditte del settore, oggi è stata scelta, con determina a contrarre del dirigente del nono settore, la storica Sais Autolinee Spa, società fondata a Enna nel 1926 con sede legale a Palermo, che gestisce da poco più di un anno i servizi urbani anche nella vicina Siracusa. Come fatto allora dal Comune capoluogo, gli uffici preposti di Augusta hanno dato mandato di procedere con l’affidamento diretto in via d’urgenza, previsto dalla normativa comunitaria nei casi di interruzione di servizio ma per un massimo di due anni. In questo lasso di tempo l’ente dovrà svolgere la gara europea di selezione del nuovo gestore.

Se per il servizio prossimo al rilascio sono stati spesi in tempi recenti poco più di 400mila euro l’anno, coperti da appositi trasferimenti di risorse dalla Regione siciliana, l’imminente affidamento ha un costo complessivo pari a 1 milione 162mila euro (Iva compresa) per due anni.

Tra le poche informazioni sul programma di esercizio, tuttavia suscettibile di successivi adeguamenti, emerge dagli atti che prevede sette linee urbane per la percorrenza di un monte chilometrico di 216.507 chilometri.

(Nella foto di copertina: bus di Sais Autolinee)