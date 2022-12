Primo piano Augusta, scatta condanna per due vecchi furti in concorso: arrestato 49enne di

AUGUSTA – Un 49enne augustano è stato arrestato, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Siracusa a seguito di condanna definitiva.

L’uomo è stato condannato alla reclusione di anni 4 per due furti aggravati in concorso, commessi il 31 maggio 2011 e il 6 maggio 2014. Pertanto i militari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, lo hanno posto in stato di detenzione domiciliare nella sua abitazione.

Il quarantanovenne nel 2011 venne sorpreso dai carabinieri, in flagranza di reato unitamente a un complice, dopo essersi appropriato di una condotta irrigua metallica nelle campagne di Punta Cugno, mentre nel 2014 fu trovato, unitamente a tre complici, sempre dai militari dell’Arma, mentre asportava parti di un autocarro.

