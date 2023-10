Primo piano Augusta, scogliera del Faro S. Croce ripulita da cento chili di rifiuti per il “World cleanup day” di

AUGUSTA – Si sono ritrovati, nella mattina della prima domenica di ottobre, quasi cinquanta volontari per ripulire la scogliera del Faro Santa Croce, luogo del cuore degli augustani, nell’ultima data utile nell’ambito del “World cleanup day“.

L’iniziativa sociale globale, giunta alla sesta edizione e originariamente lanciata dalla ong estone “Let’s do it!”, ha visto ad Augusta l’unica tappa in provincia, promossa da Decathlon, nota catena di negozi di articoli sportivi, in collaborazione con l’Asd Xifonia bike, sodalizio locale di cicloescursionismo.

Sono stati raccolti oltre cento chili di rifiuti, appositamente differenziati in circa 70 sacchi (vedi foto all’interno), che poi sono stati prelevati e avviati a corretto smaltimento da parte del personale del gestore del servizio di igiene urbana.

Il necessario per la pulizia è stato distribuito dal rappresentante del punto vendita di Melilli della suddetta catena, mentre i soci della Xifonia bike hanno allestito un gazebo offrendo dolci e bevande per dare ristoro nel corso della mattinata con temperatura ancora estiva.

A margine dell’iniziativa, Seby Piazza, presidente dell’associazione di cicloescursionismo, fa sapere che “ringrazia il Comune di Augusta, in particolare l’assessore Cannavà, per aver contribuito sin dal primo giorno alla realizzazione e alle autorizzazioni per l’evento“.