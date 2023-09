Primo piano Augusta, senso unico alternato in via Sancho Landogna per lavori. Consigli di viabilità tra Monte e Borgata di

AUGUSTA – Restringimento a una corsia con senso unico alternato per lavori in corso sulla sede stradale di via Sancho Landogna, arteria che collega la Borgata (corso Sicilia) a Monte Tauro (contrada Pezzagrande) anche tramite cavalcaferrovia.

È il Comune a segnalarlo stamani tramite canale “Telegram”, suggerendo i due itinerari alternativi: “Si sconsiglia l’utilizzo di tale arteria, soprattutto negli orari di maggior traffico. Si invitano, inoltre, gli utenti della strada ad utilizzare le strade alternative della via Xiacche (ex caserma Vigili del fuoco) oppure il lungomare Granatello, per raggiungere il quartiere Borgata“.

Da ordinanza di polizia municipale dell’11 settembre scorso, il restringimento di carreggiata, al fine di consentire alla ditta Triscari di eseguire i lavori di scavo in sicurezza, può permanere fino a mercoledì 27 settembre, “ovvero a fine lavori se antecedenti la data citata“.

(Nella foto di copertina: avvio del cantiere prima dell’istituzione del senso unico alternato, il 10 settembre scorso)