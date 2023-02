Primo piano Augusta, sfilate di Carnevale, 14 i gruppi mascherati in concorso di

AUGUSTA – Sono quattordici i gruppi mascherati iscritti al concorso a premi del Carnevale augustano, che prevede due sfilate nei pomeriggi del Giovedì grasso e del Martedì grasso, rispettivamente nell’Isola e alla Borgata.

Hanno infatti aderito al bando, per contendersi il montepremi di 2mila euro istituito dal Comune congiuntamente con i due comitati dei commercianti, sei gruppi in rappresentanza delle sei scuole pubbliche cittadine (sezione “A” del concorso) e otto gruppi in rappresentanza prevalentemente delle associazioni sportive o palestre locali (sezione “B”). Ogni gruppo è composto da almeno venti persone.

I gruppi mascherati iscritti al concorso per la sezione “A” sono: 1° Istituto comprensivo “Principe di Napoli” con il gruppo sul tema: “Il Cinema”; 2° Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” con il gruppo sul tema: “Il cibo con amore e fantasia”; 3° Istituto comprensivo “Salvatore Todaro” con il gruppo sul tema: “Un mare d’amare”; 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” con il gruppo sul tema: “Un mondo sostenibile”; 1° Istituto superiore “Megara” con il gruppo sul tema: “aMare Augusta”; 2° Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” con il gruppo sul tema: “Oltre… Ruiz innova. Indossa un sorriso, la taglia è unica!”.

I gruppi iscritti al concorso per la sezione “B” sono: Sport life fitness club con il gruppo sul tema: “Alice in wonderland”; Asd S&S gym center con il gruppo sul tema: “Il mondo delle cheerleader”; Centro polisportivo Augusta – Asd Athon con il gruppo sul tema: “Pirati e piratesse”; Asd Time dance sport con il gruppo sul tema: “Favole Disney”; Star academy dance & fitness con il gruppo sul tema: “Biancaneve e i sette nani”; Asd Smash dance studio con il gruppo sul tema: “The fruit dolls”; Accolla Ivana con il gruppo sul tema: “Note e Musica”; Desio Ilenia con il gruppo sul tema: “Bellezze Siciliane”.

È prevista dal concorso anche una sezione “C” riservata a singole maschere e saranno i comitati dei commercianti, congiuntamente, a offrire dei premi, non ancora definiti.

Giovedì 16 febbraio (Giovedì grasso) l’appuntamento è previsto alle ore 17 in piazza Risorgimento con partenza della sfilata dei gruppi mascherati, il cui ordine verrà sorteggiato, lungo via Principe Umberto ed esibizione in piazza Duomo. Martedì 21 febbraio (Martedì grasso) appuntamento alle ore 17 in piazza Sacro Cuore, nel quartiere Borgata, con partenza della sfilata dei gruppi mascherati lungo via Inferrera, via Lavaggi, viale Italia e arrivo in piazza Fontana con esibizione conclusiva.

Altri due momenti carnevaleschi sono in programma per domenica 19 febbraio (Domenica di Carnevale), la mattina dalle ore 10 alle 13 tra animazione musicale e intrattenimento con mascotte in piazza Duomo e, nel pomeriggio, dalle ore 17 alle 20 in piazza Fontana.

(Nella foto di copertina: riunione dei responsabili dei gruppi mascherati con l’organizzazione al palazzo di città)