Primo piano Augusta, sospesa la raccolta della plastica: stop ai conferimenti nell’impianto di Catania di

AUGUSTA – Stop alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e metallo nel territorio comunale. A determinarlo è, ancora una volta, il blocco dei conferimenti presso l’impianto di selezione della “Domus Ricycle srl“, sulla strada Primosole a Catania.

Lo ha annunciato oggi, mercoledì 30 settembre, il Comune di Augusta attraverso il proprio canale su Telegram, comunicando la sospensione del servizio con effetto immediato e fino a nuova comunicazione.

“A causa dell’improvviso blocco dei conferimenti dei rifiuti con codice CER 150106 (imballaggi in plastica e metallo) da parte dell’impianto di selezione Domus Ricycle Srl, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e metallo è sospesa dalla data odierna fino a nuova comunicazione“, si legge nell’avviso dell’ente.

Una situazione analoga si era verificata meno di undici mesi fa, quando, mercoledì 12 novembre 2025, il Comune aveva annunciato la sospensione della raccolta per il blocco dei conferimenti presso lo stesso impianto catanese, utilizzando una comunicazione dal testo identico a quella odierna.

In quell’occasione, l’interruzione aveva costretto le utenze a trattenere gli imballaggi in casa, senza esporre i sacchi gialli secondo il consueto calendario della raccolta porta a porta. Il servizio era stato poi ripristinato dopo sei giorni, martedì 18 novembre.

(Foto di copertina: generica)