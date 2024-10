Primo piano Augusta, svelato il tema del 10° concorso fotografico pro Airc. Già raccolti 4mila euro di

AUGUSTA – “Non preoccuparti delle buche per strada e goditi il viaggio… #Vivi il paesaggio”, è l’aforisma-traccia della decima edizione del concorso fotografico pro Airc. L’intero ricavato dell’iniziativa, con una somma già raccolta privatamente prima del via pari a circa 4mila euro, sarà devoluto alla Fondazione Airc per sostenere la ricerca sui tumori infantili e contribuire al progresso dell’oncologia pediatrica.

L’iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio dalla delegata del comitato Sicilia-Augusta della Fondazione Airc, Sabrina Toscano, nel salone “Rocco Chinnici” del palazzo di città, sede in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione il prossimo sabato 23 novembre alle ore 17,30.

“In questi dieci anni il concorso è cresciuto, ci abbiamo creduto tutti. Era un po’ un salto nel buio quando l’ho proposto, ma è cresciuto”. Durante la presentazione, Toscano ha voluto sottolineare anche i risultati concreti del progetto ormai decennale, grazie al quale sono stati raccolti “quasi 45mila euro” perché “la ricerca non deve avere confini e soprattutto non deve avere limiti”.

Il concorso gode dei patrocini istituzionali del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, e del Comune di Augusta, oltre che dell’Accademia Gioenia di Catania, dei dipartimenti universitari catanesi Di3a (Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente), Dei (Dipartimento di economia e impresa), del Centro studi di economia applicata all’ingegneria (Csei Catania), con la novità del supporto della stessa Università di Catania. Figurano sostenitori di lungo corso come il Rotary club Augusta, con la novità del patrocinio del Distretto Rotary 2110 di Sicilia e Malta, come l’Ordine dei chimici e fisici di Siracusa, l’Ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna (Otass), l’Ordine degli ingegneri di Catania, l’Ordine degli architetti di Catania e l’associazione di architetti “In/Arch Sicilia”, l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Catania.

Al tavolo della conferenza di presentazione, a fianco dell’organizzatrice Toscano, sedevano Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta, e i rappresentanti di alcuni enti patrocinatori quali Giuseppe Pitari governatore del Distretto Rotary 2110 di Sicilia e Malta, Francesco Messina presidente del Rotary club Augusta, Giuseppe Messina segretario dell’Ordine degli architetti di Catania, Giovanna Di Mauro segretaria dell’Ordine dei chimici e fisici di Siracusa, Maria Grazia Leonardi presidente In/Arch Catania.

In platea gli assessori comunali Pino Carrabino e Domenico Zanti, oltre ai titolari di alcune delle aziende private a sostegno del concorso, insieme a professori universitari dei rispettivi dipartimenti etnei che faranno parte delle due giurie, una di “qualità” e una “tecnica”.

È possibile partecipare al concorso inviando due foto entro martedì 5 novembre prossimo all’apposita casella email ( concorso.fotografico@airc.it ). Le foto dovranno rispettare il tema proposto e, come afferma Toscano, “devono descrivere un paesaggio imperfetto, non da cartolina, perché il paesaggio è imperfezione, non esiste il paesaggio perfetto, è nella sua imperfezione che si rende un paesaggio unico”. Costituiscono motivo di scarto i ritocchi digitali. Le foto dovranno essere nominate con il numero del modulo di adesione allegato, per garantire l’anonimato nella fase della ricezione. Rileva la contestuale donazione volontaria di 5 euro.

Durante la cerimonia di premiazione del 23 novembre, tutte le foto ricevute saranno proiettate, le prime dieci classificate saranno esposte e premiate con la stampa professionale dello scatto, mentre per le prime tre è prevista anche una targa personalizzata. Novità di questa edizione per i premiati, sarà il pacco dono contenente prodotti di alcune delle aziende sostenitrici dell’iniziativa.

Giorgia Sciascia