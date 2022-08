Primo piano Augusta, tre passaggi pedonali rialzati per l’arteria stradale di Monte Tauro di

AUGUSTA – Passaggi pedonali rialzati per consentire l’attraversamento pedonale in sicurezza dell’arteria stradale di viale Epicarmo Corbino e via Barone Zuppello, teatro di incidenti che hanno causato numerosi feriti e alcune tragiche morti, in prossimità di tre luoghi sensibili. È la soluzione dell’amministrazione Di Mare, che ha dato mandato “per le vie brevi” al comandante della Polizia municipale, nella qualità di Rup, di avviare iter per una Richiesta di offerta (Rdo) sul Mercato della pubblica amministrazione (Mepa), col termine di 15 giorni.

Come si apprende dal capitolato d’appalto, si tratta di tre passaggi pedonali rialzati formati da elementi modulari rimovibili in gomma vulcanizzata, dell’altezza di 7 centimetri, con rispettivi sistemi di sicurezza lampeggianti (senza sensore di presenza pedoni). Saranno installati in prossimità del plesso “Laface” dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, del piazzale di sosta all’altezza di via Dante Alighieri e dinanzi alla chiesa di San Giuseppe Innografo (vedi foto di repertorio in copertina).

Con la determina settoriale a contrarre, è stata impegnata a base d’asta la somma di 17mila euro (Iva compresa) a valere sul bilancio comunale 2022 e la scelta del contraente, fra le quattro ditte invitate, verrà effettuata con il criterio del minor prezzo. L’adempimento della consegna della fornitura viene richiesto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto, anche in vista della riapertura delle scuole in settembre.