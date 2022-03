Primo piano Augusta, un asilo nido alla Borgata e uno al Monte: il Comune punta ai fondi del Pnrr di

AUGUSTA – Due progetti di fattibilità tecnico-economica sono stati approvati, con altrettante delibere di giunta, per realizzare due asili nido comunali, uno alla Borgata e uno al Monte, e sono stati candidati dal Comune di Augusta ai finanziamenti del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” contenuto nell’avviso del ministero dell’Istruzione del 2 dicembre scorso con dotazione di 3 miliardi di euro nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

L’avviso del ministero dell’Istruzione, rivolto ai comuni e unioni di comuni proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole d’infanzia, scaduto il 28 febbraio scorso, ha come obiettivo quello di “consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale“. “Il target (traguardo, ndr) e il milestone (obiettivo, ndr) di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 – si legge nell’avviso ministeriale – la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia“.

Lo strumento del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (Pfte) è stato recentemente predisposto dal governo centrale, con linee guida approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio del 2021 contestualmente alla conversione in legge del decreto cosiddetto “Semplificazioni-bis”, per accelerare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc).

L’amministrazione comunale con propria delibera del 24 febbraio ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di un asilo nido in “contrada Monte Tauro – via Barone Zuppello”, dopo aver acquisito nella stessa data i previsti pareri tecnici, con un quadro economico per un ammontare di costi complessivi pari a 1 milione 36mila 800 euro (Iva compresa), di cui 728mila euro di importo lavori e 308.800 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Tale progetto si compone di relazione tecnica illustrativa, orografia e inquadramenti, tavole architettoniche. Si tratterebbe di una nuova costruzione da realizzare in località Cavalera.

Con delibera di giunta del 25 febbraio, invece, è stato approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di un altro asilo nido in via Giuseppe Di Vittorio, alla Borgata, all’interno del compendio scolastico “Domenico Costa 2“. Quest’ultimo progetto era stato già approvato con delibera di giunta dell’11 maggio, allora nella forma del documento di fattibilità delle alternative progettuali (prima degli avvisi ministeriali per il Pnrr), prevedendo un intervento per la realizzazione dell’asilo nido attraverso la demolizione e ricostruzione di un immobile facente parte del suddetto compendio scolastico. A tal fine, il quadro economico stimava un importo complessivo di 1.280.000 euro, di cui 812.000 euro per opere, mentre il progetto attuale stima un ammontare di costi complessivi pari a 1 milione 78mila 805 euro (Iva compresa), di cui 755mila euro di importo lavori e 323.805 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. In tal caso, il progetto si compone di relazione generale e tecnica, elaborati grafici, inquadramento generale, stato di progetto, studio di prefattibilità ambientale, documento preliminare della sicurezza, calcolo sommario dei costi e quadro tecnico-economico.

