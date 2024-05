Primo piano Augusta, un murale voluto dai giovani per l’auditorium di palazzo San Biagio di

AUGUSTA – Ha avuto inizio da una proposta di sovvenzione da parte dell’Interact club Augusta, il club di servizio rotariano composto da giovani tra i 12 e i 18 anni, la realizzazione di un murale su una parete dell’auditorium comunale “Liggeri” di palazzo san Biagio.

La proposta era stata formalizzata, per conto dell’Interact cittadino presieduto da Daniele Petracca, dal delegato del Rotary club Augusta per il club giovanile, Fabrizio Romano, con una lettera al dirigente scolastico del Liceo “Megara”, Renato Santoro, che l’ha immediatamente accolta. Per dare il via al laboratorio artistico al primo piano del palazzo civico, si è trovata la disponibilità del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alle politiche dell’istruzione, Biagio Tribulato.

Il ds Santoro ha nominato referente del progetto per la scuola la docente Anna Lucia Daniele, mentre a sovrintendere alla realizzazione dell’opera sono stati chiamati Concetta Rubera, docente di discipline pittoriche e autrice del bozzetto, Francesco Aparo, docente di discipline plastiche, con l’ausilio dell’assistente tecnica Santa La Micela.

Per la realizzazione del murale sono all’opera, dallo scorso 2 maggio e fino alla conclusione dell’anno scolastico, attraverso un intervento settimanale, gli studenti della classe 1ªA del liceo artistico del “Megara”.

Dopo i primi sopralluoghi effettuati dalla docente Daniele e dall’architetto Sebastiano Carrubba, responsabile del servizio di prevenzione e protezione del “Megara”, è stata scelta, di concerto con gli uffici comunali, la parete tra i due accessi all’interno dell’auditorium.

Nel murale vengono raffigurati il Castello svevo, la Porta spagnola, beni monumentali simbolo, e un’aquila in volo che estrae dal mare due monete, ispirata allo stemma della città. I materiali scelti sono i colori acrilici, che garantiscono maggiore brillantezza e durata e vertono sulla tonalità del blu, ispirati al logo dell’Interact. Alcuni elementi sono stati realizzati in oro. Nella parte superiore verrà realizzato un fregio decorativo composto da una sequenza modulare di monete antiche, alternate a elementi geometrici decorativi.