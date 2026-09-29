Primo piano Augusta, Archeoclub: Pansera riconfermata nel Consiglio nazionale, Fichera entra nel coordinamento siciliano di

AUGUSTA – Si rafforza la presenza della sede cittadina dell’Archeoclub d’Italia negli organismi dell’associazione. Mariada Pansera, riconfermata alla presidenza della sede di Augusta, è stata nuovamente eletta nel Consiglio nazionale, mentre il segretario locale Lucia Fichera è entrata a far parte del nuovo Coordinamento regionale della Sicilia.

Il rinnovo degli organi nazionali di Archeoclub d’Italia riguarda il quinquennio 2026-2031. L’assemblea dei soci delegati del 28 maggio scorso ha eletto il nuovo Consiglio nazionale, tra i cui componenti figura appunto Mariada Pansera; il successivo 30 giugno il Consiglio ha confermato alla presidenza nazionale Rosario Santanastasio. La docente augustana, che guida il sodalizio cittadino da quasi dieci anni ed era già componente del Consiglio nazionale nel precedente quinquennio, mantiene dunque contemporaneamente l’incarico locale e quello nell’organismo nazionale.

È di oggi, invece, la notizia che Lucia Fichera, segretario dell’Archeoclub augustano, è stata nominata componente del nuovo Coordinamento regionale della Sicilia, guidato dall’architetto e docente Francesco Finocchiaro, eletto a fine giugno coordinatore regionale per il quinquennio 2026-2031. Come sottolinea la nota stampa divulgata stamani dalla struttura nazionale, il nuovo coordinamento siciliano punta a mettere in rete esperienze provenienti da territori diversi dell’Isola, con rappresentanti delle sedi di Augusta, Agrigento, Noto, Catania, Aidone-Morgantina e Cefalù. All’augustana Fichera viene ricondotto in particolare l’impegno sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione culturale. Del gruppo fanno parte anche Angela Roberto, Laura Falesi, Dora Marchese, Serena Raffiotta e Stefania Randazzo, mentre Pippo Cosentino, già a lungo punto di riferimento dell’organizzazione siciliana, è stato nominato coordinatore regionale onorario.

“Questa duplice espressione negli organi nazionali e regionali rappresenta non solo un onore personale, ma un grandissimo riconoscimento per l’intera comunità di Archeoclub d’Italia di Augusta“, dichiara Mariada Pansera. Sottolinea inoltre la possibilità di “portare la voce di Augusta nel Consiglio nazionale“, affiancata dalla presenza di Fichera nel coordinamento siciliano, con l’obiettivo di dare “impulso ancora maggiore promuovere nuove iniziative, fare rete e tutelare la bellezza della nostra terra“.

La sede augustana arriva al nuovo assetto associativo dopo una stagione estiva caratterizzata da diverse iniziative di divulgazione e valorizzazione del patrimonio. La più recente è la settima edizione de “I cantieri della memoria”, dedicata quest’anno alla figura del rais e alla storia delle tonnare siciliane. L’appuntamento del 18 settembre ha posto al centro gli aspetti storici, antropologici e culturali della pesca del tonno e della civiltà delle tonnare, con contributi dedicati anche alla cultura materiale, ai canti e al paesaggio sonoro legato alla mattanza.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Mariada Pansera, Lucia Fichera)