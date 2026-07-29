News Augusta, vent’anni del “Buon samaritano”: l’associazione continua a servire la solidarietà di

AUGUSTA – Vent’anni di impegno concreto al servizio delle persone più fragili della comunità augustana. L’associazione “Il buon samaritano di Augusta”, organizzazione di volontariato ed ente del terzo settore, ha celebrato nei giorni scorsi il ventesimo anniversario dalla propria costituzione, avvenuta il 19 luglio 2006, confermando il proprio ruolo di riferimento cittadino nell’assistenza alle persone in condizioni di indigenza e di difficoltà socio-economica.

Da due decenni l’associazione gestisce la mensa dei poveri nei locali concessi in comodato d’uso dall’Ipab Orfanotrofio “Parisi Zuppelli Santangelo”, in via Orfanotrofio 22, nel centro storico. Si tratta, secondo quanto sottolinea l’associazione, della prima e tuttora unica struttura cittadina dedicata alla preparazione e alla somministrazione quotidiana di pasti caldi a favore di persone in difficoltà.

L’attività viene infatti assicurata 365 giorni l’anno grazie all’impegno dei soci volontari, che svolgono integralmente e a titolo gratuito tutte le attività amministrative e operative necessarie al funzionamento della mensa. Ogni giorno vengono preparati e distribuiti circa trenta pasti caldi, mentre periodicamente vengono forniti buoni spesa e generi alimentari a nuclei familiari in condizioni di disagio economico, compresi quelli con neonati e bambini.

L’associazione è composta da soci sostenitori e soci volontari. Questi ultimi si occupano quotidianamente della preparazione dei pasti, dell’organizzazione delle attività e della distribuzione degli alimenti, utilizzando le attrezzature presenti nei locali della mensa.

Sul piano economico, “Il buon samaritano di Augusta” si sostiene grazie alle quote associative, al contributo derivante dal 5 per mille, alle donazioni di privati cittadini e aziende locali e alle raccolte alimentari periodicamente promosse da associazioni operanti sul territorio.

Attualmente l’organo di amministrazione è presieduto da Antonino Moschitto, mentre Sebastiano Saraceno ricopre l’incarico di segretario.

Le celebrazioni del ventennale si sono svolte domenica 19 luglio. Per l’occasione è stata celebrata una Santa Messa nella chiesa Madre, presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, concelebrata con l’arciprete di Augusta, don Alfio Scapellato, alla presenza di autorità civili e militari. Al termine della funzione religiosa, volontari, soci e partecipanti si sono ritrovati nei locali della mensa di via Orfanotrofio per un momento di convivialità, occasione per ripercorrere i vent’anni di attività dell’associazione e rinnovare l’impegno a favore delle persone più vulnerabili della città.

(Nella foto di copertina: visita del neo assessore Manuel Mangano alla mensa dei poveri per il ventennale dell’associazione)