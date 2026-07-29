News Premio Ulisse per il teatro, l’augustana Titti Puzzo è la miglior attrice protagonista con la Redicuore di

AUGUSTA – La compagnia teatrale amatoriale augustana “Redicuore” ha ottenuto un importante riconoscimento individuale alla tredicesima edizione del “Premio Ulisse per il teatro“, organizzato dal Comitato regionale Fita (Federazione italiana teatro amatori) insieme al Comitato Fita Trapani, alla Filodrammatica Fulgatorese e al Comune di Valderice, nell’ambito del circuito nazionale del Gran premio del teatro amatoriale della Fita Sicilia.

La compagnia, selezionata per la terza volta tra le cinque finaliste della manifestazione svoltasi la scorsa domenica al Teatro comunale di Valderice (Trapani), porta ancora una volta la firma della regista Patrizia Gula. A lei si deve infatti la scelta di puntare su Vuoti a rendere, intensa opera di Maurizio Costanzo, per la pièce presentata lo scorso 9 novembre nella cornice del teatro “Città della notte”. Con una guida sapiente, la regista ha saputo scavare nell’anima del testo, accompagnando gli attori in un percorso artistico rigoroso, capace di far sorridere e, al tempo stesso, di indurre alla riflessione.

Sul palco, questo accurato lavoro registico si è tradotto nella convincente sintonia tra i coniugi Isabella e Federico, interpretati da Titti Puzzo e Gaetano Russo (nella foto di copertina).

A coronare il percorso della compagnia è arrivato il premio di Miglior attrice protagonista assegnato a Titti Puzzo, la cui intensa interpretazione è stata suggellata dalla seguente motivazione della giuria: “Per la straordinaria intensità con cui ha dato vita a un personaggio complesso e sfaccettato. Titti Puzzo ha saputo dominare la scena con una naturalezza disarmante, alternando momenti di profonda commozione a sfumature ironiche e taglienti. Una prova d’attrice di altissimo livello che ha emozionato il pubblico e la giuria per autenticità, tempismo scenico e straordinaria padronanza emotiva”.

A esprimere tutta la commozione e l’orgoglio della “Redicuore”, al ritorno in città, è la presidente e direttrice di scena Stefania Arena: “Questo premio è il riconoscimento di un lavoro corale, di sacrifici affrontati col sorriso e di un grande amore per il teatro. Veder brillare Titti sul palco e sapere che la nostra “Redicuore” continua a emozionare fuori dai confini cittadini ci riempie il cuore di gioia e ci ripaga di ogni sforzo. Siamo una grande famiglia e questi traguardi appartengono a ognuno di noi“.

Un traguardo condiviso con un affiatato staff tecnico-organizzativo, dal presentatore Danilo Riciputo, alle assistenti Kate Battaglia, Piera Di Benedetto, Cinzia Scaduto e Marilena Russo, insieme al comparto fonica e luci curato da Teo Tedesco, Antonio De Riggi e Salvo Randazzo.

In casa “Redicuore”, ci si prepara ora a vivere un’altra esperienza di rilievo: venerdì 31 luglio, il sodalizio sarà protagonista d’eccezione tra le quattro compagnie scelte per la ventesima edizione del “Premio Angelo Musco 2.0” a Milo (Catania), kermesse storica, radicata nel territorio etneo e tra i punti di riferimento per le migliori espressioni del teatro amatoriale.