Elezioni amministrative 2026 Augusta verso il voto, arrivano La Vardera e Montalto: evento Avs con Pancari e i candidati di

AUGUSTA – Evento politico-elettorale nel centro storico in vista delle imminenti amministrative: sabato 28 marzo alle ore 10, presso la “Sala Farsha” in via Garibaldi 35, si terrà un incontro pubblico promosso da Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) con la partecipazione del deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente.

Come si apprende da una nota stampa, all’iniziativa saranno presenti il candidato sindaco della coalizione progressista Salvo Pancari, i candidati della lista Avs e i rappresentanti territoriali del partito, a partire dal segretario regionale di Sinistra italiana – Avs, Pierpaolo Montalto.

L’incontro, aperto al pubblico, rappresenta un momento di confronto politico e di presentazione della proposta elettorale della lista, inserendosi nel calendario degli appuntamenti in vista del voto amministrativo.

Ad aprire i lavori sarà il segretario cittadino di Sinistra italiana – Avs, Giovanni Ranno, che avrà il compito di introdurre i temi dell’incontro e coordinare gli interventi.

La presenza di La Vardera, parlamentare regionale e fondatore del movimento Controcorrente, conferisce all’appuntamento un rilievo politico più ampio, in un contesto elettorale che vede il centrosinistra impegnato nella costruzione dell’alternativa all’amministrazione comunale uscente.

L’iniziativa sarà inoltre occasione per i candidati della lista Avs di presentarsi alla cittadinanza e illustrare le linee programmatiche a sostegno della candidatura di Salvo Pancari, in un confronto diretto con elettori e simpatizzanti.

(Nel collage di copertina, da sinistra: La Vardera, Montalto, Pancari)