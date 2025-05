Primo piano Augusta verso le elezioni, nasce il “Movimento civico megarese” di

AUGUSTA – Si è riunito ieri, in un locale di Brucoli, il “Movimento civico megarese“, gruppo politico in via di costituzione a un anno dalle prossime elezioni amministrative, che vede così per diversi dei suoi promotori superare definitivamente l’esperienza civica di “Augusta vera” e partitica di Sud chiama Nord.

A guidarlo, nella qualità di coordinatore, Marco Bertoni, già candidato alle scorse elezioni regionali con Sud chiama Nord e consigliere comunale negli anni novanta. “Il movimento nasce per unire gente che, attraverso la politica, crede ancora nel fare e nell’essere protagonisti“, riferisce Bertoni.

Attraverso una nota stampa, viene reso noto che alla riunione costitutiva sono intervenuti Enzo Pera, Francesco Pagliaro, Concetto Cacciaguerra, Tatiana Cicero, Tanja Giardino, Sonia Sessa, Carlo Santamaria, Filippo Tringali, Nicola Ienzo, Pamela Giuliano (vedi foto di copertina).

Sulla scelta del nome del movimento, che è “in fase di registrazione” formale, il coordinatore Bertoni afferma che l’aggettivo “megarese” è un riferimento all’auspicio che “le problematiche che si vogliono affrontare, ambiente, sanità, sociale, occupazione, istruzione e formazione, coinvolgano lo spirito cittadino degli augustani a non rassegnarsi e a darsi una mano, a riscattare la dignità protagonista e responsabile di essere augustano“.

“Farne parte non è una scelta politica partitica, bensì una scelta, personale, di farsi protagonista per difendere diritti ed interessi generali del nostro sempre amato paese – aggiunge – Il “Movimento civico megarese” accoglie le sensibilità di tutti, saranno i nostri programmi e il nostro impegno a sottoporle alle amministrazioni competenti, ai partiti politici responsabili di maggioranza e d’opposizione, senza pregiudizi, con reciproco rispetto e attenzione“.