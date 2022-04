Primo piano Augusta, via libera Ctar a manutenzione straordinaria banchine di porto commerciale e nuova darsena di

AUGUSTA – Un progetto da 21 milioni di euro, interamente finanziati, quello predisposto dall’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale per la manutenzione straordinaria delle banchine e dei piazzali retrostanti sia nel porto commerciale di Punta Cugno che nella “Nuova darsena servizi” nell’Isola (quest’ultima nella foto di copertina), la cui fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) è stata approvata dal Comitato tecnico amministrativo regionale (Ctar).

L’intervento progettuale, relativo alla manutenzione straordinaria di piazzali, arredi portuali e banchine esistenti nel Porto commerciale e nella Nuova darsena del porto di Augusta “si rende necessario – fa sapere in un comunicato l’Adsp di Augusta-Catania – in considerazione dell’aggressività dell’ambiente marino che ha determinato nel tempo il deterioramento delle strutture, delle banchine, degli arredi, e degli impianti a servizio delle aree in oggetto.Tale intervento, consentirà pertanto il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di operatività delle strutture portuali ed il recupero della piena efficienza degli impianti oggetto dell’intervento scongiurandone l’ulteriore deterioramento nel tempo“.

Il neo presidente dell’Adsp che ha competenza sui porti di Augusta e Catania, Francesco Di Sarcina si dichiara “pienamente soddisfatto per l’importante traguardo appena raggiunto dall’Ente, il primo di una serie di rinforzamenti infrastrutturali che riguarderanno i porti di Augusta e Catania nel prossimo periodo“. “Grazie alla scelta di procedere con un appalto integrato – viene reso noto – l’Ente punta ad iniziare i lavori entro quest’anno e a concluderli presumibilmente entro 18 mesi dalla data di inizio“.

Infine, Di Sarcina si complimenta con lo staff dell’Ente “per il lavoro finora svolto, certo che la collaborazione e l’impegno di squadra porteranno al raggiungimento di nuovi ed importanti obiettivi che renderanno i porti di Augusta e di Catania sempre più fruibili e competitivi“.