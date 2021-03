Primo piano Augusta, villa comunale cantiere a cielo aperto. Calendarizzati secondo lotto del pozzo e rifacimento strade carrabili di

AUGUSTA – Sarà tutta o quasi un cantiere a cielo aperto, la prossima settimana, la villa comunale di Augusta. Sul lato di levante, sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo pozzo comunale (vedi foto di repertorio in copertina, ndr), che hanno in questi giorni superato la scadenza temporale, che era stata annunciata dall’amministrazione, dei due mesi dall’avvio. Mentre da lunedì a venerdì saranno eseguiti i lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale della strada e dei piazzali adibiti alla circolazione veicolare all’interno dei giardini pubblici.

In merito al costruendo pozzo di riserva, risulta in fase di completamento il primo lotto funzionale dei lavori su tre previsti, quello di perforazione e incamiciatura “donato” da Sonatrach, proprietaria della raffineria di Augusta, che ha incaricato una ditta di Rosolini, a seguito di apposito schema di convenzione con il Comune (convenzione per la realizzazione di opera pubblica da parte di soggetto privato).

“Ci sono stati due contrattempi di natura tecnica verificatisi durante l’esecuzione dell’opera, che hanno rallentato un po’ i lavori – ci riferisce oggi l’assessore ai Lavori pubblici, Beniamino D’Augusta – Ma fino a stamattina mi sono recato lì e i lavori stanno proseguendo“.

Per il secondo lotto dei lavori relativo all’installazione delle elettropompe, non verrà stipulata alcuna convenzione, giacché le ditte coinvolte Gespi e Nico, operanti nel settore del trattamento dei rifiuti industriali e speciali, procederanno con il negozio giuridico della donazione. “La prossima settimana – prosegue D’Augusta – verrà data esecuzione a quello che doveva essere il secondo lotto funzionale, per il quale invece che con una convenzione si procederà in un altro modo: sostanzialmente le due società, che si erano impegnate a completare il secondo lotto funzionale dell’opera, hanno trovato una soluzione un po’ più semplice per realizzarlo, cioè la forma della donazione al Comune delle elettropompe e della messa in opera“.

“Per quanto riguarda il terzo lotto funzionale, relativo all’impianto elettrico – conclude l’assessore – con la quarta società, di fatto già c’è un accordo di massima al quale seguirà la convenzione“.

La settimana prossima, quindi, si aggiungerà nell’area dei giardini pubblici anche il cantiere per le opere di messa in sicurezza della viabilità interna, che dovrebbero completarsi nell’arco della stessa settimana. Il progetto esecutivo-definitivo è stato approvato con delibera di giunta lo scorso 24 dicembre, impegnando 44 mila euro nel bilancio comunale 2020.

Con ordinanza di polizia municipale, dalle ore 7 di lunedì 22 marzo alle ore 19 di venerdì 26 marzo, sono vietate la circolazione e la sosta veicolare in tutte le strade all’interno dei giardini pubblici, ad eccezione della strada che conduce da via Colombo alla sede del commissariato di pubblica sicurezza, che sarà temporaneamente a doppio senso di marcia solo per i veicoli diretti al commissariato e al parcheggio antistante.