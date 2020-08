Primo piano Augusta, “visitati” dai ladri due appartamenti in una palazzina alla Borgata di

AUGUSTA – Due “irruzioni” da parte di ladri in altrettanti appartamenti sono state accertate ieri pomeriggio dai carabinieri nella medesima palazzina alla Borgata, nei pressi dell’area che ospita la mattina il mercato del giovedì.

Sono in corso le indagini in collaborazione tra la compagnia carabinieri e il commissariato di pubblica sicurezza per identificare e rintracciare i ladri. I carabinieri di Augusta sono intervenuti subito dopo aver ricevuto le segnalazioni di quanto avvenuto dai proprietari che, una volta rientrati nelle rispettive case, le hanno trovate a soqquadro.

Dopo aver forzato la porta d’ingresso, da uno degli appartamenti sono stati asportati monili d’oro, un orologio di valore e circa mille euro in contanti. È andata meglio al proprietario dell’altro immobile, da cui non è stato rubato alcun oggetto.

