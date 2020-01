Primo piano Augusta, weekend di controlli serrati sulle strade. Segnalato 21enne per possesso di marijuana di

AUGUSTA – Nel corso del fine settimana appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Augusta hanno svolto nella zona nord della provincia diverse tipologie di controlli.

Quanto ai posti di blocco sulle strade urbane, sono stati controllati complessivamente 121 mezzi, 156 persone e sono state elevate 36 sanzioni al codice della strada, riguardanti, fra l’altro, il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo di telefoni cellulari durante la guida, per un ammontare di circa 7 mila euro.

Quanto alla lotta alla droga, i carabinieri hanno segnalato in via amministrativa alla Prefettura di Siracusa tre giovani, di cui due 21enni rispettivamente di Augusta e Lentini e un 19enne di Sortino, poiché sorpresi in possesso, complessivamente per i tre, di circa 8 grammi di marijuana per uso personale.

