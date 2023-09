Primo piano Augusta, “zaino sospeso” nelle cartolibrerie: iniziativa Lions contro il caro scuola di

AUGUSTA – Al via anche ad Augusta l’iniziativa “Zaino sospeso“, una raccolta solidale di materiale scolastico nelle attività aderenti, per supportare le famiglie meno abbienti che devono fare i conti con le ulteriori spese per libri, cancelleria e trasporti.

L’iniziativa è stata ideata dal Lions Italia (multidistretto 108 Italy) e attuata in città dal Lions club Augusta host, presieduto da Nella Di Franco.

Sono quattro le cartolibrerie aderenti, che esporranno la locandina ufficiale del progetto Lions: due nell’Isola (piazza Risorgimento 10 e via Principe Umberto 426), una alla Borgata (via Gramsci 58) e una al Monte (via Panoramica 34).

È auspicata la donazione di ogni tipo di materiale scolastico, in locandina si suggerisce a titolo d’esempio: album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari, libri.

Nell’ultimo anno, l’aumento del costo della vita, per l’impennata dei prezzi di beni e servizi, sta mettendo a dura prova le famiglie italiane. Secondo un recente studio di Nomisma, oltre il 46 per cento di queste ritiene il proprio reddito appena sufficiente o totalmente inadeguato per affrontare le spese cosiddette “irrinunciabili”. Qui trova spazio l’idea dello “zaino sospeso”, che mutua l’aggettivo dal “caffè sospeso”, abitudine filantropica storicamente adottata nei bar.

