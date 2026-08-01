Primo piano Auto rubata ad Augusta ritrovata con targa clonata, denunciato il conducente di

AUGUSTA – Un’autovettura rubata ad Augusta è stata recuperata dai carabinieri nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto a Francofonte. Per la vicenda è stato denunciato in stato di libertà un uomo di 49 anni, sorpreso alla guida del mezzo con una targa clonata.

L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Augusta, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al contrasto della criminalità e dei reati predatori nel territorio francofontese.

Secondo quanto reso noto dall’Arma, durante i controlli i militari hanno fermato il 49enne alla guida dell’autovettura. Gli accertamenti hanno consentito di verificare che il veicolo era oggetto di un furto commesso ad Augusta e circolava con una targa clonata. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.

Nel corso del più esteso servizio, sono state denunciate complessivamente cinque persone per distinte ipotesi di reato. Tra queste, un 25enne trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, 12 grammi di marijuana e 2,5 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, ritenute pronte per lo spaccio. Altre tre persone, di età compresa tra 36 e 67 anni, sono state denunciate per furto di energia elettrica dopo che, nelle rispettive abitazioni, sono stati accertati allacci diretti e abusivi alla rete pubblica di distribuzione.

Una donna di 50 anni è stata inoltre segnalata alla Prefettura quale assuntrice abituale di sostanze stupefacenti, essendo stata trovata in possesso di marijuana destinata all’uso personale.

Il servizio ha interessato anche i controlli alla circolazione stradale: i carabinieri hanno identificato 51 persone, controllato 30 veicoli ed elevato sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada per un importo complessivo di circa 1.890 euro.

(Foto di copertina: generica)