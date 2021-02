Sport Automobilismo, campionato regionale formula junior, Centamore vince gara d’esordio a Racalmuto di

AUGUSTA – È iniziato domenica scorsa il campionato regionale di automobilismo riservato alle Formula junior, con la prima tappa sulla pista di Racalmuto (Agrigento), all’autodromo Valle dei Templi, che ha visto l’augustano Camillo Centamore tra i dieci piloti al via.

Nelle qualifiche il vicepresidente dell’Augusta Racing Motorsport aveva firmato il secondo tempo assoluto. Poi in gara 1, un piccolo guaio tecnico in partenza gli è costato qualche posizione, recuperata fino al 2° posto assoluto soltanto grazie al miglior tempo all’ultimo giro.

Nella gara 2, in cui si parte a posizione invertite, Centamore è scattato dalla quinta posizione in griglia, iniziando a inanellare, nonostante il fondo viscido per la pioggia, una serie di sorpassi che lo hanno portato in testa già dopo il primo giro. Ha quindi dominato la gara vincendo con ampio distacco dagli avversari.

“Ringrazio come sempre l’amico fraterno Sebastiano Giardina e mio padre – ci riferisce Centamore – Loro sono sempre lì a darmi fiducia e sostegno. Adesso non ci resta che lavorare per migliorarci sempre più“. La prossima gara per il pilota augustano è in programma il 7 marzo a Favara, su un’altra pista agrigentina.