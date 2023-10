Primo piano Automobilismo, l’augustano Centamore vince ancora e chiude 3° assoluto il campionato regionale formula junior di

AUGUSTA – Il pilota augustano Camillo Centamore vince anche l’ultima gara a Racalmuto e riesce nell’impresa di chiudere al 2° posto di categoria 1.2 (vedi foto di copertina) e al 3° posto assoluto il campionato regionale 2023 di formula junior con solo la metà delle gare disputate.

Una freccia gialla in pista la sua monoposto Corsini, motorizzata 1.200, a bordo della quale ha aperto e chiuso con vittorie la stagione che ha assunto la nuova denominazione di “GpSpeed regional trophy”, comunque nel segno della continuità con l’organizzazione del team manager Giovanni Grasso.

Sia la prima prova a marzo che quest’ultima, domenica scorsa, sono state corse nell’autodromo agrigentino “Valle dei Templi”, con il medesimo esito: gara 1 e gara 2 appannaggio del pilota augustano.

Centamore, due volte campione regionale di formula junior, ha bissato il terzo posto in classifica generale dello scorso anno, ma disputando ancor meno gare. Se nella passata stagione aveva mancato la pista 4 volte, nell’attuale, per motivazioni varie, ha saltato ben 7 prove su 14, in particolare tra aprile e giugno. In quelle disputate, ha ottenuto la bellezza di 6 vittorie assolute, con un ritiro per rottura sospensione.

“Mi complimento con gli avversari. Sono abituato a dare sempre il massimo ed è proprio quello che ho fatto – rivendica con orgoglio Camillo Centamore – Tutte le volte in cui ho finito la gara, il primo gradino è stato sempre sotto i miei piedi“.

“Ringrazio Giovanni Grasso e la Rfr per l’organizzazione del campionato, che sta crescendo tantissimo. Ringrazio la mia famiglia, tutti quelli che mi sono stati vicino quando l’auto ha avuto problemi, il presidente Sebastiano Giardina (Augusta Racing Motorsport, ndr), il solito Gianfranco Fiasco, e i miei sponsor che mi permettono di correre“, ribadisce Centamore, come è solito ringraziare ad ogni gara. Con un pensiero costante, che campeggia anche sulla livrea della monoposto, al papà Salvatore, suo mentore nel mondo dell’automobilismo sportivo, scomparso il 1° aprile dello scorso anno.