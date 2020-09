Sport Automobilismo, l’augustano Giangrande vince gara in notturna sulla “Pista del sole” di

AUGUSTA – Sabato sera di fine agosto in pista (a partire dalle ore 18,30), sotto la luce dei riflettori del kartodromo “Pista del sole” a Villasmundo, frazione di Melilli. Una gara nel circuito di “casa” a cui non poteva mancare l’Augusta Racing Motorsport.

A sorpresa, il pilota augustano Domenico Giangrande è riuscito a vincere la classifica assoluta dell’evento singolo organizzato dal team Vizzini Corse. Nella seconda manche ha avuto un problema alla sospensione, ma gli è bastato il tempo siglato nella prima sessione per conquistare la gara. Per il collega di scuderia Salvatore Patania è arrivato un buon 1° posto di classe.

Purtroppo Sebastiano Giardina, pilota di maggiore esperienza e presidente della scuderia augustana, ha patito un problema al motore che non gli ha permesso di presentarsi al via e riprovarci in notturna dopo il 5° posto assoluto di metà luglio (allora 3ª prova del campionato regionale Acsi organizzato dalla Belpasso Corse).

“Siamo molto contenti del risultato raggiunto per la scuderia, nonostante l’amarezza per le diverse mancate partecipazioni. Finalmente – esclama soddisfatto Camillo Centamore, vicepresidente dell’Augusta Racing Motorsport – è arrivata la prima volta di Giangrande, conquistando un primo posto assoluto. Tanti complimenti per la bellissima prestazione“.