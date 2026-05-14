Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 14 al 19 maggio di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 14 maggio a martedì 19 maggio 2026

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Gio 14 – Ven 15 – Sab 16 – Dom 17 – Mar 19 maggio

Obsession (I. Navarrette, M. Johnston) (1h e 50m) (V.M. 14 anni): ore 21:30

Pecore sotto copertura (H. Jackman, E. Thompson) (1h e 49m): ore 17:15 – 19:30

Il diavolo veste Prada 2 (M. Streep, A. Hathaway, E. Blunt, S. Tucci) (2h): ore 17:00 – 19:15 – 21:30

Michael (J. Jackson, M. Teller, C. Domingo) (2h e 7m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30

Chiusura: Lun 18 maggio

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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