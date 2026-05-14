Primo piano Augusta, due tratti di costa libera dell’Acquasanta verso la concessione a privati: avviata la fase decisoria di

AUGUSTA – Prosegue l’iter amministrativo per l’assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime messe a bando dal Comune per tratti di costa libera in contrada Monte Amara, località Acquasanta, destinati a iniziative turistico-ricreative.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Con apposito avviso pubblico dell’8 maggio, l’ente ha reso note le convocazioni delle conferenze di servizi decisorie relative a due dei tre lotti, segnatamente i lotti 2 e 3, passaggio istruttorio finalizzato all’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari all’approvazione tecnica delle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti.

Le aree interessate ricadono nell’Area C del Piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm) del Comune, classificata con destinazione “aree attrezzate alla balneazione”. Si tratta dello strumento pianificatorio già adottato dal Consiglio comunale il 30 marzo 2023, nelle more dell’approvazione definitiva regionale.

Il recente avviso riguarda, con ogni probabilità, due aree per le quali, alla scadenza del bando comunale, sarebbe pervenuta una sola proposta progettuale. Per entrambi i lotti, dagli atti delle convocazioni, il soggetto proponente risulta essere la “Acquasanta Resort srl“, società con sede legale ad Arona, in provincia di Novara.

Il lotto più consistente è il numero 2, pari a circa 3.000 metri quadrati, sulla sponda sud del tratto costiero popolarmente noto come “fiordo” dell’Acquasanta. Un’area di particolare interesse, tornata nella disponibilità pubblica a seguito della decadenza di una precedente concessione demaniale che per decenni aveva interessato la storica struttura ricettiva dell’area. Il progetto prevede opere accessorie all’esistente, quali solarium e piattaforme per la balneazione, piazzale “event area“, area dedicata ai servizi di supporto (vedi collage di copertina: progetto e render relativi al lotto 2).

L’altro procedimento riguarda il lotto 3, pari a circa 1.000 metri quadrati, più a sud, in corrispondenza dell’area libera prossima al preesistente piazzale di accesso.

Le conferenze di servizi sono state indette in forma semplificata e modalità asincrona, cioè attraverso acquisizione documentale dei pareri da parte delle amministrazioni coinvolte, senza necessità di una riunione simultanea, salvo eventuali ulteriori sviluppi istruttori. Questo passaggio tecnico serve a verificare la compatibilità delle proposte progettuali sotto i profili urbanistico, ambientale, paesaggistico, demaniale e della sicurezza, coinvolgendo i diversi enti competenti, con termine ultimo l’8 giugno prossimo.

Come previsto dagli atti comunali, l’eventuale determinazione conclusiva positiva consentirà la trasmissione della documentazione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, cui spetta la formalizzazione del decreto concessorio. La Regione, secondo quanto riportato negli atti, dovrebbe concludere tale fase entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

L’intera operazione si inserisce nel più ampio bando pubblicato dal Comune di Augusta per l’assegnazione di tre nuove concessioni demaniali marittime su aree libere dell’Acquasanta, per una superficie complessiva di circa 6.500 metri quadrati, con finalità turistico-ricreative e sportive. Le concessioni avranno durata massima fino al 31 dicembre 2030 e saranno aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito della nuova disciplina regionale sulle concessioni demaniali marittime.

Resta invece da definire il percorso del lotto 1, per un’estensione di 2.500 metri quadrati sulla sponda nord del cosiddetto “fiordo”, unico segmento del bando per il quale sarebbero state presentate più proposte concorrenti. Inoltre, sulla stessa area nord si è registrato, un anno fa, un progetto di fattibilità tecnico-economica da 842mila euro, approvato dalla giunta comunale, ai fini della partecipazione all’Avviso del Pr Sicilia Fesr 2021/2027, per riqualificare e mettere in sicurezza il degradato e impervio percorso pedonale di accesso pubblico al mare.