Primo piano “Buon 50° Franky!”, l’icona del tifo organizzato ad Augusta esprime due desideri di

AUGUSTA – “Nel giorno del mio 50° compleanno esprimo un desiderio, anzi due: tornare presto al campo sportivo “Fontana” e vedere risorgere il Palajonio. Non penso ad altro“. Lo dice a La Gazzetta Augustana.it il neo cinquantenne Sebastiano Di Franco, noto in città (e non solo) come Franky, storico capo ultrà per il pallone neroverde, che oggi sta ricevendo sui social gli auguri di numerosi personaggi dello sport e delle istituzioni locali.

Le dismesse e adiacenti infrastrutture sportive pubbliche alla Borgata, a fronte del solo palasport di Brucoli in funzione, sono davvero al centro delle preoccupazioni di colui che per quasi trent’anni, dal 1990 al 2019, ha guidato il tifo organizzato non soltanto a sostegno delle società locali di calcio a 5 e di calcio, ma anche a beneficio di altre squadre augustane, dal basket femminile alla pallavolo.

L’ex campo sportivo “Fontana”, chiuso da vent’anni e sequestrato nel 2013 per le ceneri di pirite, sembra ormai prossimo all’inaugurazione, posticipata all’inverno, a seguito della messa in sicurezza permanente del terreno e della realizzazione delle strutture necessarie, di competenza del commissario unico nazionale per la bonifica delle discariche, il generale Giuseppe Vadalà.

Un punto interrogativo incombe invece sul Palajonio, di competenza comunale, dopo il crollo avvenuto lo scorso marzo a lavori di riqualificazione in corso e i sigilli apposti dai carabinieri per l’apertura delle indagini da parte della Procura. Il sindaco Giuseppe Di Mare ha più volte espresso verbalmente la volontà dell’amministrazione di farlo ricostruire nella stessa area.

In attesa che possano essere esauditi i due desideri, suoi e presumibilmente di tutti gli sportivi augustani, nell’ultimo lustro Franky è tornato con altro ruolo nel mondo del pallone, prima da semplice sostenitore del Megara 1908 (calcio) e attualmente anche da magazziniere dell’Holimpia Siracusa, squadra di futsal allenata dall’amico concittadino Pietro Armenio.

Nonostante i 50 anni festeggiati oggi, continua a fare da mentore e guida per i più giovani, insegnando loro a tifare con il cuore. La passione di Franky è stata un esempio per diverse generazioni e la sua capacità di conciliare il tifo acceso con il rispetto e la correttezza viene ancora oggi sottolineata da tutta la comunità sportiva augustana e ricordata da numerose società e tifoserie della penisola.