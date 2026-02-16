Sport Calcio giovanile, Sportland Augusta riconquista la Carnival cup dopo nove anni di

AUGUSTA – Un fine settimana da incorniciare, quello appena trascorso, per la squadra classe 2017 della Sportland 2000 di Augusta, che ha conquistato la 10ª edizione della “Carnival cup“, prestigioso torneo di calcio giovanile disputatosi a Monreale (Palermo) con il patrocinio della Figc.

La manifestazione ha visto la partecipazione di 212 squadre, dagli Esordienti 2013 ai Primi Calci 2018, in rappresentanza di oltre cinquanta scuole calcio provenienti da tutta la Sicilia.

La scuola calcio di Augusta ha riportato il trofeo in città dopo nove anni, giacché l’ultima volta accadde nel 2017. Protagonisti dell’impresa per i colori della Sportland, nella categoria Primi Calci 2017, sono stati i giovani calciatori Antonio Solano, Emanuele Fernandes Aprile, Samuele Roggio, Gianmarco Sicuso, Leonardo Di Franco, Nicolas Arrabito e Carlo Casalaina.

Nel pomeriggio di sabato, 14 febbraio, la squadra augustana ha dominato il girone A, classificandosi al primo posto a seguito di tre vittorie su tre contro New Team CL, Fortitudo Bagheria e Buonpastore. Il giorno successivo ha completato l’opera vincendo il triangolare “Gold” contro Academy Palermo e Nissa, per il primo posto di categoria. Insomma, un cammino quasi perfetto alla “Carnival cup”: tutte vittorie, ad eccezione di un solo pareggio.

Un successo costruito grazie al lavoro dello staff della scuola calcio fondata da Tony Costa: il dirigente Benedetto Abate, la mister Alessandra Casalaina e il preparatore dei portieri Valerio Guidi, punti di riferimento costante per i piccoli atleti, trasmettendo loro i valori del rispetto, del sacrificio, dello spirito di squadra. Un lavoro confortato dal sostegno dei familiari, presenti sugli spalti anche nella felice trasferta palermitana.