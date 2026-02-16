Primo piano Augusta, manutenzione strade comunali: i cantieri al via oggi di

AUGUSTA – Sono partiti stamani, lunedì 16 febbraio, nuovi cantieri per la manutenzione della rete stradale urbana, con interventi di scarifica e asfaltatura, in diverse zone del territorio comunale. I lavori rientrano nel programma di ripristino del manto stradale avviato dall’assessorato ai Lavori pubblici.

Tra i cantieri attivati in queste ore figura via Plauto al Monte, mentre nell’Isola sono interessate via Giuseppe Amato, via Orfanotrofio e il tratto di via Muscatello all’intersezione col lungomare Paradiso. Interventi anche alla Borgata, in via delle Fornaci, nonché in via Sturzo e in via Matteotti, la cosiddetta “quarta traversa”, queste ultime due contigue al tratto di corso Sicilia recentemente interessato dai lavori per la nuova viabilità.

Risultano nella programmazione di imminente avvio la strada di contrada Dattilo, nei pressi del campo sportivo “Megarello”, e via Benavides, alla Borgata.

Per gli utenti, è opportuno prestare particolare attenzione alla segnaletica verticale temporanea, che potrà prevedere limitazioni alla sosta e alla circolazione nelle aree interessate dai lavori.

Interventi in corso anche a Brucoli, per la manutenzione stradale di via Libertà, nel tratto compreso tra la cosiddetta seconda traversa e via Castello, adiacente a piazza del Castello aragonese. I lavori, che si sarebbero dovuti svolgere dal 9 all’11 febbraio scorsi, hanno richiesto una proroga della regolamentazione temporanea della viabilità fino alle ore 18 di domenica 22 febbraio. Nel tratto interessato, da questo lunedì e fino a domenica prossima, sono in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione, con deroghe per i soli residenti e bus.