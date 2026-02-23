Primo piano Calcio Promozione, Megara travolto 9-0. Coppola: “Annata storta, serve vicinanza di tutti” di

AUGUSTA – Una sconfitta pesantissima, di quelle che segnano una stagione e costringono a guardarsi allo specchio. All’indomani del 9-0 incassato ad Aragona (Agrigento) contro l’Akragas, nella gara valida per la 19ª giornata del girone D del campionato regionale di Promozione, arriva la presa di posizione ufficiale del presidente del Megara (formalmente Atletico Megara 1908), Elio Coppola.

Il ko esterno, tra i più severi degli ultimi anni per i neroverdi, ha fatto scivolare il Megara al quart’ultimo posto in classifica, con 22 punti. Una posizione ancora relativamente distante dalla zona playout (nove punti), ma che complica definitivamente la corsa verso i playoff, obiettivo agognato a inizio stagione e ora distante dieci punti.

Il presidente non ha cercato attenuanti, intervenendo con un comunicato ufficiale dai toni netti, rivolto prima di tutto alla tifoseria e alla città. “All’indomani della pesante sconfitta di Aragona contro l’Akragas, sento il dovere, a nome mio e di tutta la società, di chiedere scusa ai nostri tifosi, alla città e a chiunque porti il Megara nel cuore – afferma – La prestazione offerta e l’immagine che ne è derivata non sono accettabili, né tantomeno degne dei nostri colori neroverdi“.

Parole che fotografano una stagione fin qui ben al di sotto delle aspettative, come lo stesso Coppola riconosce senza giri di parole: “È inutile nascondersi: questa stagione, pur essendo ancora in corso, non sta andando come tutti speravamo e come avevamo immaginato all’inizio. Nel calcio, come in ogni percorso lungo e complesso, può capitare un’annata storta, un insieme di fattori che non girano nella direzione desiderata. Questo, però, non può e non deve diventare un alibi“.

La società guarda già avanti, annunciando un’analisi interna per programmare una ripartenza strutturale in vista della prossima stagione. “Proprio per questo – prosegue Coppola – la società sta già facendo tesoro degli errori commessi: stiamo analizzando con lucidità quanto non ha funzionato, dentro e fuori dal campo, per pianificare la prossima stagione in maniera completamente differente, con criteri più chiari, scelte più mirate e un’organizzazione all’altezza delle ambizioni e della storia del Megara“.

Un passaggio che lascia intendere la volontà di una revisione complessiva del progetto sportivo, nel tentativo di riallineare risultati e aspettative: “Il nostro obiettivo è uno solo: tornare a rendere onore a questi colori neroverdi e alla tradizione di una società che merita rispetto, serietà e risultati – sottolinea – Per farlo, però, abbiamo bisogno anche della vicinanza di tutti: chiediamo sostegno, unità e presenza a chi ha a cuore il Megara, nei momenti difficili così come in quelli felici“.

“Da parte nostra, garantiamo massimo impegno e responsabilità – conclude il presidente – perché il Megara venga sempre prima di tutto“.